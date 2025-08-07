“Eu te amo!”: Maisa reencontra Selena Gomez em momento íntimo nos EUA

Publicada em 07/08/2025 às 10h11
A atriz e apresentadora Maisa Silva, de 23 anos, encantou os seguidores ao compartilhar nesta quarta-feira (6) um vídeo ao lado da cantora norte-americana Selena Gomez, de 33. No registro publicado no Instagram, as duas aparecem conversando com naturalidade e posando para fotos com carinho e intimidade. Com informações do site O Dia.
“Muito bom te ver novamente, Selena Gomez. Eu te amo! Obrigada por me receber”, escreveu Maisa na legenda da publicação, que rapidamente rendeu elogios dos fãs nas redes sociais.
“Que lindas”, comentou um internauta. “Duas perfeitas”, reagiu outro. Houve ainda quem destacasse as semelhanças entre as trajetórias das duas artistas. “Adoro a sintonia nas trajetórias de vocês. Ambas estrelas desde criança, mas que souberam navegar muito bem por essas águas difíceis. Com relevância no entretenimento, nos negócios e na filantropia, se tornaram grandes mulheres”, escreveu uma seguidora.
Selena e Maisa já haviam se encontrado em 2022, durante o lançamento de uma linha de batons da cantora norte-americana, realizado na Califórnia.
