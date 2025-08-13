“Eu sou bi, com muito orgulho”, afirma Roberta Miranda ao assumir relacionamento

Publicada em 13/08/2025 às 15h32
A cantora Roberta Miranda falou abertamente sobre sua orientação sexual durante uma transmissão ao vivo no Instagram, nesta semana. Ao comentar o romance com o segurança e mecânico Daniel Torres, de 24 anos, ela declarou: “Eu sou bi, ok? A vida é minha. Eu faço dela o que eu quiser. Você não paga as minhas contas, não sente a minha dor, não sente nada por mim. Eu sou bi, com muito orgulho.” Com informações da Revista Caras.
Durante a live, Roberta também criticou a postura de alguns artistas sertanejos em relação à sexualidade, afirmando que há muita hipocrisia no meio. “As pessoas sabem quem é quem. Fiquem quietos, finjam que acreditam, né? Claro que a gente entende que tem que construir uma família, que tem que mostrar sua esposa, namorada. Quantos têm contrato só para dizer que são casados. Mas é a vida de cada um. Acho o nosso mundo sertanejo muito hipócrita”, disse.
Ela destacou que muitos artistas escondem sua verdadeira orientação para preservar a imagem. “No nosso meio tem muito. Não adianta ter filhos, casar, mas todo mundo sabe quem é quem. Imagina que os gatinhos vão perder as mulheres como suas fãs. Não é mesmo, a hipocrisia? Que não é o meu caso. No meu caso, o meu grande público são mulheres.”
A declaração surge após questionamentos de internautas sobre a vida afetiva da cantora. Em dezembro de 2024, Roberta e Daniel trocaram um beijo no palco durante um show, confirmando o relacionamento. Segundo ela, trata-se de um “relacionamento moderno” ainda em fase de entendimento. “Por enquanto é um lance”, afirmou.
O romance foi oficializado publicamente quando Daniel gravou um vídeo confirmando o namoro, depois de ser visto chegando de van à cidade de Roberta após um show da artista.
