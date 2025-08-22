Publicada em 22/08/2025 às 08h50
Dr. Luís do Hospital visita Hospital Santa Marcelina e garante apoio à unidade
Linha de apoio: Presidente da Comissão de Saúde da Alero conheceu serviços e ouviu demandas da administração.
O deputado estadual Dr. Luís do Hospital, presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social (CSPAS) da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), visitou nesta quinta-feira (21) o Hospital Santa Marcelina, em Porto Velho. Fundada em 1975, a unidade soma 50 anos de trajetória e consolidou-se como uma das instituições de saúde mais importantes do estado.
Durante a visita, o parlamentar foi recebido pela Irmã Lina Maria Ambiel, diretora da unidade, pela gerente técnica e administrativa Cris Laine Nascimento e pela advogada, Michele Sanches. Também esteve presente o defensor público Sérgio Neves, coordenador do Núcleo de Atenção à Saúde (NAS), a convite do deputado.
Na ocasião, a administração apresentou as instalações, destacou a relevância histórica do hospital e apontou os principais desafios, especialmente relacionados ao custeio dos serviços oferecidos à população. Diante das demandas, Dr. Luís reafirmou seu compromisso em apoiar o fortalecimento da instituição e em buscar soluções para assegurar melhores condições de funcionamento.
“O Hospital Santa Marcelina tem um papel fundamental para a saúde de Rondônia. Nosso dever, como representantes do povo, é garantir que essa estrutura receba o suporte necessário para continuar salvando vidas”, afirmou o parlamentar.
Atualmente, o hospital dispõe de 156 leitos, sendo 100 destinados ao atendimento de retaguarda do Pronto Socorro João Paulo II. Além disso, a instituição filantrópica realiza em média mais de 400 cirurgias por mês, reforçando sua relevância para a rede de saúde em Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!