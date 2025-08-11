Diogo Nogueira se irrita em show após provocações sobre o Flamengo: “Vai tomar no seu c*”

Publicada em 11/08/2025 às 09h26
O cantor Diogo Nogueira, 44 anos, protagonizou um momento tenso durante sua apresentação no Festival Brasa & Fogo, em Montes Claros (MG), no último fim de semana. Flamenguista declarado, o artista se irritou com provocações relacionadas à eliminação do Flamengo para o Atlético-MG na Copa do Brasil, ocorrida na última quarta-feira (6). Com informações da IstoÉ Gente.
De acordo com vídeos que circulam nas redes sociais, o sambista interrompeu o show para dirigir xingamentos a dois espectadores que, segundo ele, faziam referência ao time mineiro — chamado de Galo — e realizavam gestos da torcida organizada Galoucura.
“Tem duas pessoas aqui falando sobre Galo e fazendo sinal para mim. Eu vim aqui para fazer a alegria das pessoas. Se você está de palhaçada, vai tomar no seu c* e vai pra casa do cralho. Aqui não tem Flamengo, Galo, Minas Gerais, não tem prra nenhuma. Tá entendendo? Não f*de, seu babaca”, disse o cantor, recebendo aplausos e apoio de parte do público.
Após o confronto verbal, as pessoas deixaram o local, mas Nogueira seguiu com as ofensas: “Vai se fder. Isso, vai pra fora seu czão. Você é c*zão”, finalizou antes de retomar o espetáculo.
