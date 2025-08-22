Desportistas Pioneiros Jaruenses realizam amistoso neste sábado contra time de Jorge Teixeira

Por Anoticiamais
Publicada em 22/08/2025 às 09h53
A equipe do grupo Desportistas Pioneiros Jaruenses (DPJ) realizará neste sábado (23) um jogo amistoso de Futebol 7 contra o time do município de Governador Jorge Teixeira.
A partida terá início às 18 horas no Maracanã Clube Arena (antiga Chácara do Edson), localizado à rua Minas Gerais, em Jaru.
Maiores informações com Wilson Matheus Laranja da Vilcar Veículos pelo fone (69) 99941-0619.
A Diretoria convida a todos, principalmente os integrantes do grupo, a prestigiarem esse evento esportivo, que faz parte do projeto DPJ em Ação e a partir de agora será realizado com frequência como forma de promover o esporte e a interação dos desportistas jaruenses.
