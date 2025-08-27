Deputado Pedro Fernandes é condecorado com a Medalha Mérito Capitão Sílvio pela Polícia Militar de Rondônia

Publicada em 27/08/2025 às 08h53
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) foi homenageado pela Polícia Militar de Rondônia com a Medalha Mérito Capitão Sílvio, uma das mais altas condecorações concedidas pela corporação. A solenidade de entrega ocorreu em Porto Velho no dia 25 de agosto, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao 7º Batalhão da Polícia Militar e à valorização da instituição.
A honraria foi concedida pelo comandante-geral da PMRO, coronel Regis Wellington Braguin Silvério, com base na Resolução nº 0315/2025/PM-ASSELEGIS, que prevê a entrega da medalha a autoridades e personalidades que contribuem de forma significativa para a segurança pública e para o fortalecimento da Polícia Militar.
Ao receber a condecoração, Pedro Fernandes agradeceu a homenagem e destacou que o reconhecimento aumenta ainda mais sua responsabilidade como parlamentar. Ele afirmou que receber a Medalha Mérito Capitão Sílvio é motivo de honra, mas também de compromisso, pois mostra que o trabalho desenvolvido com seriedade e dedicação em favor da população também contribui para a segurança e para o fortalecimento das instituições. O deputado enfatizou ainda que a Polícia Militar merece respeito, apoio e admiração pelo serviço incansável que realiza diariamente em todo o estado.
A medalha leva o nome do Capitão Sílvio, considerado um símbolo de bravura e dedicação à Polícia Militar, e é destinada apenas a pessoas com histórico de apoio e parceria com a corporação.
Com a condecoração, Pedro Fernandes reforça sua trajetória como parlamentar comprometido com as causas sociais, a segurança pública e o fortalecimento das instituições de Rondônia.
