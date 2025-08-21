Deputado Luizinho Goebel reitera pedido ao governo Marcos Rocha para implantação do “Tudo Aqui” em Vilhena

Publicada em 21/08/2025 às 09h10
O deputado estadual Luizinho Goebel reiterou ao Governo de Rondônia uma indicação solicitando a implantação de uma unidade do programa “Tudo Aqui” no município de Vilhena, em parceria com a Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos (SUGESP) e a Prefeitura Municipal. O documento foi protocolado em plenário no dia 13 de agosto de 2025
Segundo o parlamentar, a proposta tem como objetivo centralizar, em um só espaço, diversos serviços públicos para facilitar o atendimento à população. O sistema “Tudo Aqui” já está implantado em outras regiões do Estado e é reconhecido pela eficiência na agilização de processos administrativos, além de proporcionar maior transparência, integração e economia de recursos
De acordo com a justificativa apresentada, a instalação de uma unidade em Vilhena é considerada estratégica, já que a cidade é o maior município do Cone Sul de Rondônia e atualmente não conta com esse serviço. Hoje, existem cinco unidades em funcionamento no Estado – duas em Porto Velho, além de Ji-Paraná, Ariquemes, Rolim de Moura e uma unidade móvel
Goebel ressaltou que a criação de um ponto de atendimento em Vilhena vai beneficiar não apenas os moradores locais, mas também a população dos sete municípios que compõem a região do Cone Sul. A medida deve facilitar o acesso a serviços públicos essenciais, reduzir a burocracia e ampliar a satisfação dos cidadãos.
“O Tudo Aqui democratiza o acesso da comunidade aos serviços públicos, garantindo celeridade, credibilidade e eficiência no atendimento. Vilhena precisa dessa estrutura para atender a demanda regional”, registrou o deputado em sua justificativa
Com a indicação, o parlamentar busca o apoio do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa para viabilizar a implantação do programa no município, considerado um polo de referência para toda a região sul de Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!