Deputado Luizinho Goebel promove Oficina de Redação para o ENEM 2025 em Vilhena

Publicada em 19/08/2025 às 08h10
A cidade de Vilhena vai receber, entre os dias 19 e 22 de agosto de 2025, a Oficina de Redação para o ENEM 2025, promovida pela Escola do Legislativo de Rondônia (ELERO) com iniciativa do deputado Luizinho Goebel. O curso é gratuito, terá emissão de certificado e tem como foco preparar estudantes para alcançar melhor desempenho na redação do exame nacional.
As aulas acontecerão no auditório do Sicoob – Unidade Centro, localizado na Avenida Capitão Castro, nº 3178, sempre das 18h às 22h. O instrutor da ELERO, Márcio Vieira, será o responsável por ministrar os encontros, apresentando técnicas e estratégias que podem auxiliar os participantes a desenvolver textos com maior clareza, argumentação e organização, visando à tão desejada nota mil.
As inscrições gratuitas já estão abertas e podem ser feitas até o dia 19 de agosto de 2025, pelo link www.even3.com.br/redacao-para-o-enem-606087. As vagas são limitadas.
Segundo a organização, a iniciativa do deputado Luizinho Goebel busca ampliar o acesso a ferramentas de preparação para os jovens da região, fortalecendo o aprendizado e oferecendo oportunidade de estudo direcionado ao ENEM.
