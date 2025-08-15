Deputado Luizinho Goebel participa da inauguração da RO-370 em Corumbiara

Publicada em 15/08/2025 às 13h40
No dia 15 de agosto, às 9h30 da manhã, ocorreu a solenidade de inauguração da RO-370, um evento de grande importância para a região. O Governador do Estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, teve a honra de convidar o deputado Luizinho Goebel para participar desta cerimônia emblemática, realizada na saída de Corumbiara, sentido Parecis, Km 1.
Durante a solenidade, o deputado Luizinho Goebel destacou a relevância da nova pavimentação para o desenvolvimento do Cone Sul e da Zona da Mata. Goebel enfatizou como essa obra beneficiará diretamente os empreendedores da região, fortalecendo o setor agropecuário, além de encurtar distâncias e melhorar a qualidade de vida dos moradores nas proximidades da RO-370.
O deputado parabenizou o governador Marcos Rocha e a todos envolvidos na realização deste empreendimento, ressaltando: "A concretização deste projeto representa um avanço significativo para a infraestrutura local, permitindo maior circulação de bens e serviços, impulsionando a economia regional e proporcionando um futuro mais promissor para todos os que dependem das vias de acesso em Rondônia."
A inauguração da RO-370 é um marco que promete transformar a dinâmica socioeconômica da região, reafirmando o compromisso do governo com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população.
