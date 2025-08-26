Deputado Laerte Gomes solicita ao DER limpeza urgente das laterais da RO-387 em Espigão do Oeste

Publicada em 26/08/2025 às 12h02
O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Laerte Gomes (PSD), encaminhou requerimento ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando em caráter de urgência a limpeza das laterais da RO-387, oficialmente denominada Rodovia Deputada Estadual Lúcia Teresa, no trecho compreendido entre a BR-364 e o município de Espigão do Oeste.
A solicitação atende ao encaminhamento da vereadora Nadja Ferreira de Araújo Lagares, de Espigão do Oeste, que levou ao parlamentar a preocupação com a situação da rodovia. Segundo o deputado, a ausência de manutenção coloca em risco a segurança de motoristas e pedestres, sobretudo durante o período noturno, quando há intensa movimentação de veículos e circulação de estudantes entre os municípios da região.
“É uma medida que precisa ser executada com urgência, pois a limpeza das laterais da rodovia contribui diretamente para a segurança, melhor visibilidade, drenagem adequada e prevenção de acidentes. Além disso, reduz custos operacionais para motoristas e empresas que utilizam a via diariamente”, destacou Laerte Gomes.
O parlamentar ressaltou ainda que a manutenção da RO-387 representa um investimento na eficiência do transporte e na durabilidade da infraestrutura viária, beneficiando toda a população que depende da rodovia para deslocamento, trabalho e estudos.
