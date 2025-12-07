Homem morre após ser atacado a tiros na zona leste

Publicada em 07/12/2025 às 10h30
O ataque a tiros ocorreu no início da madrugada deste domingo (07), na Avenida Amazonas em frente de uma distribuidora, bairro Cuniã em Porto Velho. A vitima foi Evandro de 37 anos.
De acordo com testemunhas, Evandro e alguns amigos estavam em uma distribuidora de bebidas, quando o rapaz atendeu uma ligação e foi caminhando até a calçada em frente de uma academia, em seguida um carro modelo Fiat Uno de aproximou e o motorista fez vários disparos em direção da vítima e depois fugiu.
Evandro baleado com cinco disparos foi socorrido em um carro particular até a UPA sul, depois transferido às pressas pelo Samu ao Hospital João Paulo II, onde acabou não resistindo aos ferimentos e morreu.
No local dos tiros a PM encontrou cinco estojos de pistola calibre .380, e com ajuda das testemunhas identificou o autor dos disparos como sendo o atual marido da Ex-mulher da vítima.
Durante as buscas a PM localizou o veículo usado no crime, na casa do suspeito, localizada no bairro Três Marias, e dentro do imóvel uma maleta de pistola com 12 munições calibre .380, no entanto o suposto autor não foi encontrado. O caso foi registrado e apresentado à Polícia Civil.
