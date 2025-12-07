Jovem de 21 anos é morto com vários tiros em Presidente Médici

Publicada em 07/12/2025 às 10h10
Na noite de sábado (06), por volta das 22h, um jovem identificado como Kaléfe de 21 anos foi morto por varios tiros nas proximidades da lanchonete “Do Jorge”, na Avenida Rio Branco, em Presidente Médici.
A vítima foi encontrada caída à margem da via, já sem vida, após ser atingida por vários disparos de arma de fogo. Testemunhas relataram que Kaléfe estava em frente a uma residência quando um homem, aproximou-se correndo e efetuou os disparos. O suspeito teria deixado uma motocicleta Honda preta estacionada na Rua Paraná e fugiu logo após o crime.
Momentos antes, Kaléfe havia estado na casa de um conhecido e saiu para encontrar uma pessoa.
A Polícia Militar isolou o local até a conclusão dos trabalhos da perícia, que recolheu diversas cápsulas de munição espalhadas pela via.
O caso segue sob investigação para identificar o autor e esclarecer a motivação do homicídio.
