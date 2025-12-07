Homem é alvejado a tiros durante a madrugada em distribuidora

Publicada em 07/12/2025 às 10h30
Um homem ainda não identificado, aparentando cerca de 35 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio a tiros na madrugada deste domingo (06) em uma distribuidora de bebidas localizada na Avenida Amazonas, próximo à Rua Chapada dos Parecis, no bairro Tiradentes, Zona Leste de Porto Velho.
De acordo com as primeiras informações apuradas pela equipe de jornalismo do portal de notícias do Hora1Rondonia, suspeitos teriam chegado ao local em um veículo Fiat Uno, modelo de cobrança. Um dos ocupantes desceu armado, caminhou diretamente em direção à vítima e, sem dizer absolutamente nada, realizou aproximadamente cinco disparos, sendo que quatro atingiram o homem, que caiu ao solo agonizando logo após ser baleado. Após o ataque, os criminosos fugiram rapidamente, tomando rumo ignorado.
Populares que estavam nas proximidades colocaram a vítima dentro de um carro particular e a levaram às pressas para a UPA Leste. Devido à gravidade dos ferimentos, uma equipe do suporte avançado do SAMU foi acionada e realizou a transferência imediata para a emergência do Hospital João Paulo II, onde a vítima permanece sob cuidados médicos intensivos.
A Polícia Militar compareceu ao local para registrar a ocorrência e colher as primeiras informações. A Polícia Civil agora assume o caso e dará continuidade às investigações para tentar identificar os autores e descobrir a motivação do atentado.
Novas atualizações poderão ser divulgadas a qualquer momento, conforme avanço das apurações.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!