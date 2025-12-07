PM encontra homem gravemente ferido após ser atacado a pauladas

Publicada em 07/12/2025 às 10h20
A Polícia Militar registrou na madrugada deste sábado, 06 de dezembro de 2025, uma ocorrência de possível lesão corporal grave na Avenida Brasil, em Machadinho D’Oeste. A guarnição composta pelo Sargento Dias e pelo Cabo R. Pereira foi acionada após a informação de que um homem estava caído ao solo com ferimentos na cabeça.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima deitada no chão, consciente, porém desorientada e com sinais de embriaguez. Ela apresentava múltiplos ferimentos na cabeça, rosto e boca, compatíveis com golpes provocados por objeto contundente. Próximo ao local foram encontrados uma faca e um pedaço de madeira, que foram apreendidos.
Segundo relato de um solicitante anônimo, a vítima teria ameaçado um outro indivíduo utilizando uma faca e tentado desferir golpes contra ele. Ainda conforme as informações iniciais, o homem teria reagido usando um pedaço de madeira para se defender, atingindo a vítima diversas vezes na região da cabeça.
A equipe do SAMU compareceu ao local, realizou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Hospital Municipal. A equipe médica constatou cortes profundos no couro cabeludo, lesões na lateral do rosto e ferimentos na boca, incluindo perda de dentes. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima deverá ser transferida para outro município — possivelmente Porto Velho — para exames mais detalhados.
