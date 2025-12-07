Polícia Militar prende suspeito de executar homem em pátio de motel

Por Alessandro Tedeschi / rondonianews.com
Publicada em 07/12/2025 às 10h40
Publicada em 07/12/2025 às 10h40
A Polícia Militar agiu com rapidez e conseguiu prender, momentos após o crime, o principal suspeito de executar um homem identificado como Sidney, no pátio de um motel localizado na RO-383, saída para Alta Floresta D’Oeste neste domingo (07).
Segundo informações iniciais, após o homicídio, equipes da PM intensificaram as buscas na região e localizaram o acusado, que acabou confessando ter cometido o crime.
Ele foi detido e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde deverá prestar mais esclarecimentos.
A Polícia Científica esteve no local realizando os procedimentos periciais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!