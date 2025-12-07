PREVISÃO DO TEMPO: domingo (7) de fortes chuvas no Norte

Publicada em 07/12/2025 às 09h50
A previsão do tempo para a Região Norte do país, neste domingo (7), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva para quase toda a região, com menor intensidade no Amapá e norte do Pará.
Em relação ao sábado, as condições de chuva se repetem, com precipitação em boa parte da região. A chuva será mais fraca no Amapá e no norte do Pará. No extremo norte do Pará e no Amapá, deve haver apenas pancadas isoladas de chuva no fim da tarde. Nas demais partes da região, a chuva deve ser mais intensa.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 20°C, em Palmas. Já a máxima pode chegar até 37°C, em Belém. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
