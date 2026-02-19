CMDCA dá posse à nova conselheira tutelar titular em Rolim de Moura

Publicada em 19/02/2026 às 08h59
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) deu posse à nova conselheira tutelar titular de Rolim de Moura. A suplente Roseli de Araújo, que obteve 246 votos no último processo eleitoral, assume oficialmente a função no município, reforçando o trabalho de proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes.
A solenidade contou com a presença do prefeito Aldo Júlio, da secretária municipal de Assistência Social (SEMAS), Sandra Miranda, do secretário municipal de administração, Nilzo Rosa de Oliveira, presidente do CMDCA, José Carlos de Oliveira, “Carlos Cesar” e dos membros do colegiado Amos Eler e Elisangela Dias, secretária do conselho e conselheiros tutelare.
Roseli era a segunda suplente no pleito, mas foi convocada após a primeira suplente, Zélia do Carmo, e a conselheira tutelar titular Daniela da Cruz Hernandes serem aprovadas em concurso público e convocadas recentemente para assumir novos cargos. Com a vacância, o CMDCA seguiu os trâmites legais para a convocação da suplente, garantindo a continuidade dos serviços prestados à população.
