Moradores do bairro Boca Negra cobram conclusão de serviços realizados por empresa

Moradores do bairro Boca Negra, um dos mais tradicionais da Pérola do Mamoré, procuraram a redação do Guajará Notícias para relatar transtornos decorrentes da não conclusão de serviços executados pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd).
Historicamente reconhecido desde o período áureo do ciclo da borracha e também conhecido como “bairro dos namorados”, o Boca Negra foi uma das primeiras localidades de Guajará-Mirim a receber pavimentação em bloquetes, melhoria que contribuiu significativamente para a mobilidade urbana e qualidade de vida dos residentes.
De acordo com relatos encaminhados por moradores da Avenida Manoel Murtinho, a empresa realizou a retirada de bloquetes para a execução de manutenção na rede, porém, transcorridos mais de 15 dias, o trecho permanece sem a devida recomposição da pavimentação. A situação, segundo os residentes, tem provocado prejuízos à trafegabilidade, aumento de no local se transformar em um atoleiro, e risco potencial de danos à infraestrutura viária.
Diante do cenário, os moradores solicitam providências por parte do setor competente da Prefeitura Municipal, no sentido de que seja formalmente notificada a concessionária responsável para que promova a imediata conclusão dos serviços e a plena recuperação do pavimento, restabelecendo as condições adequadas da via.
O Guajará Notícias mantém espaço aberto para manifestação oficial da Caerd, caso a empresa deseje prestar esclarecimentos sobre a situação apresentada.
