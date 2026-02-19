“Não ganhamos, mas valeu a pena viver cada segundo”, diz Virginia após 8º lugar da Grande Rio

Publicada em 19/02/2026 às 09h17
A apuração do Grupo Especial, realizada nesta quarta-feira (18), terminou com a Grande Rio na oitava colocação. Após o anúncio das notas, Virginia Fonseca, que estreou como rainha de bateria da escola neste Carnaval, se manifestou nas redes sociais e falou sobre o resultado.
Ao deixar o local da apuração, a influenciadora reconheceu a vitória da Viradouro e destacou o trabalho da campeã. "Saindo aqui da apuração agora. É gente, não ganhamos. Mas enfim, Viradouro ganhou mais que merecido. Ciça é um ícone do Carnaval. Estava tudo maravilhoso, o enredo, samba-enredo. Mais que merecido", declarou.
Apesar da colocação, Virginia confirmou que pretende seguir à frente da Bateria Invocada. "Vamos para 2027 e, se Deus quiser, é nosso", afirmou. Em outra publicação, reforçou o sentimento sobre a experiência: "Não ganhamos, mas valeu a pena viver cada segundo!!! 2027 seguiremos firme para mais".
A influenciadora também compartilhou fotos do desfile e escreveu: "Com sorriso no rosto e gratidão no peito!!! Grande Rio sempre. Esses últimos meses eu vivi, chorei, sorri, aprendi, amei, me superei e sei que não foi só eu!! O Carnaval é lindo. Obrigada a todos os envolvidos, obrigada por todo carinho e mensagem de apoio, vamos para mais! Nunca será por mim ou sobre mim, é pela Grande Rio e Caxias. Mestre Fafá e bateria da Grande Rio, vocês são gigantes. Podemos".
Neste ano, a Grande Rio levou à avenida o enredo “A Nação do Mangue”, celebrando o movimento Manguebeat e sua influência cultural. Já a Viradouro conquistou o título com um desfile dedicado à trajetória de Moacyr da Silva Pinto, o mestre de bateria Ciça, que garantiu à escola o quarto campeonato.
