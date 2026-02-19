Semod segue firme na execução operação tapa-buracos garantindo melhores condições de tráfego

Por Assessoria
Publicada em 19/02/2026 às 08h38
A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da equipe da SEMOD, segue firme na execução da operação tapa-buracos, garantindo melhores condições de tráfego e mais segurança para a população.
Nesta terça-feira, os serviços contemplaram diversas vias dos bairros Jorge Teixeira, Vista Alegre, Morada do Sol e Caixa d’Água, atendendo pontos críticos e recuperando trechos danificados, especialmente após o período de chuvas.
A ação faz parte do cronograma contínuo de manutenção urbana, que vem sendo intensificado para assegurar ruas mais trafegáveis e qualidade de vida aos moradores.
Prefeitura de Espigão do Oeste — trabalho que chega em todos os bairros.
