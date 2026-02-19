Semed abre vagas de estágio remunerado para Escola Maria Comandolli Lira

Publicada em 19/02/2026 às 08h45
A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Rolim de Moura está com inscrições abertas para vagas de estágio remunerado destinadas à Escola Maria Comandolli Lira.
A oportunidade é voltada para estudantes do curso de Pedagogia, oferecendo experiência prática na área educacional, além de benefícios que contribuem para a formação profissional dos acadêmicos.
Prazo para inscrição
Os interessados têm até o dia 25 de fevereiro para realizar a inscrição.
Requisitos
Estar regularmente matriculado no curso de Pedagogia.
Benefícios oferecidos
Auxílio bolsa
Vale transporte
A iniciativa visa fortalecer o apoio pedagógico na unidade escolar e, ao mesmo tempo, proporcionar aos futuros profissionais da educação a vivência da rotina escolar, contribuindo diretamente para sua formação acadêmica e profissional.
Local de atendimento
SEMED – Rolim de Moura
Avenida Curitiba com a Jaguaribe
