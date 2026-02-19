Sitiante é morto a facadas em bar na zona rural de Corumbiara

Por Folha do Sul
Publicada em 19/02/2026 às 08h50
Por telefone, o FOLHA DO SUL ON LINE entrevistou uma testemunha do homicídio a facada registrado ontem em um assentamento conhecido como “Renato Natan”, zona rural de Corumbiara, após uma discussão entre dois sitiantes em um bar da localidade.
De acordo com o entrevistado, o agricultor identificado como Adilson Vieira de Sá, de 44 anos, tinha discutido na estrada com outro sitiante, conhecido como “Popinha”. Vieira já estava no bar, quando o homem que viria a matá-lo chegou ao estabelecimento.
Popinha teria questionado Adilson sobre o motivo de ele derrubar sua moto na estrada, mas não ficou claro o motivo da desavença entre os dois. Neste momento, o segundo se apossou de um facão, o outro pegou uma faca que estava em uma cesta na garupa de sua motocicleta, e desferiu um único golpe na altura das costelas da vítima.
Ao ver a cena, uma adolescente filha da dona do boteco desmaiou, e a testemunha a levou para o Hospital Municipal de Corumbiara, a mais de 20 km de distância do assentamento.
Uma ambulância da prefeitura de Corumbiara chegou a ser acionada, mas a vítima não resistiu ao ferimento. Adilson, que deixa dois filhos, morava na região desde criança.
