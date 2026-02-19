Expansão da área plantada de café é fortalecida pelo governo de Rondônia com entrega de 115 mil mudas aos produtores do estado

Publicada em 19/02/2026 às 08h52
Rondônia segue crescendo na produção de café e o governo do estado investe na expansão da área plantada com a cultura, disponibilizando, mudas de café clonal da espécie Robusta, em linhagens selecionadas por suas qualidades agronômicas, como: produtividade, precocidade, e maturação uniforme. As mudas são adquiridas por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e entregues aos produtores pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), que já destinou aos produtores, até fevereiro, 115 mil mudas.
As mudas do café Robusta Amazônico são produzidas por viveiristas registrados nos órgãos de vigilância fitossanitária e antes de serem disponibilizadas aos produtores são fiscalizadas pela Agencia de Defesa Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), para garantir que são isentas de nematoides e outras pragas e doenças.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa oferece aos agricultores melhores condições para o desenvolvimento das lavouras, com assistência técnica e crédito orientado. “A ação demonstra que podemos conservar as florestas que estão em pé, e ao mesmo tempo, garantir renda para o produtor e a produção de alimentos para a população”, salientou.
De acordo com o presidente da Emater-RO, Luiz Claudio Pereira Alves, estão previstos para este ano de 2026, mais de 3 milhões de mudas de café clonal da espécie Robusta para serem disponibilizadas aos produtores.
COMO SE HABILITAR
Para se habilitar a receber as mudas, é necessário apresentar algumas condicionantes, principalmente terra preparada para receber o plantio, e demonstrar outras condições técnicas, entre elas apresentar certificado de capacitação em café, ou se inscrever e concluir um curso online, oferecido pela Emater-RO. O curso está divido em quatro módulos e ao final de cada módulo o produtor faz uma avaliação para passar para o modulo seguinte e ao final do quarto módulo ele recebe o certificado.
Conforme os objetivos definidos na Lei n° 3.968, de 27/12/2016 e no Decreto Estadual nº 21.654 de 21/02/2017, que criaram o programa Plante Mais, são exigidos do beneficiário do programa, estar cadastrado como agricultor familiar; apresentar cópia do resultado de análise de solo; e ser acompanhado pela assistência técnica oferecida pelo governo de Rondônia, através da Emater-RO.
