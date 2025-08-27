Deputado Delegado Camargo cobra melhorias na saúde e alerta para possível greve

Publicada em 27/08/2025 às 08h20
O deputado estadual Delegado Camargo voltou a cobrar do Governo do Estado medidas urgentes para a melhoria da saúde pública em Rondônia. Em vídeo publicado em suas redes sociais nesta terça-feira (26), o parlamentar destacou a necessidade de investimentos em infraestrutura, como a construção de novos hospitais, além da valorização salarial e melhores condições de trabalho para os profissionais da saúde.
De acordo com Delegado Camargo, os trabalhadores da área enfrentam sobrecarga de trabalho, jornadas exaustivas e até mesmo problemas de saúde decorrentes da falta de estrutura adequada. O deputado também criticou a ausência de políticas que garantam a valorização da categoria. “A saúde de Rondônia ainda funciona graças aos heróis da saúde, profissionais que se dedicam todos os dias para salvar vidas”, afirmou o parlamentar.
O deputado cobrou ainda que o governador Marcos Rocha encaminhe à Assembleia Legislativa um projeto que contemple a valorização de toda a categoria. “A saúde de Rondônia está prestes a parar e, senhor Governador, a sua omissão em valorizar os profissionais da saúde coloca em risco a vida da nossa gente. Esses trabalhadores já atuam em condições precárias e estão adoecendo por falta de estrutura e pela perseguição institucional. Já passou da hora de valorizar a categoria da saúde”, declarou.
Delegado Camargo já protocolou mais de 500 documentos cobrando do Governo melhorias em diversas áreas do estado, consolidando-se como uma das principais vozes em defesa da saúde pública na Assembleia Legislativa. Além disso, o parlamentar destinou 50% de suas emendas para investimentos na saúde e mantém uma atuação constante de fiscalização, como a realizada recentemente no Hospital João Paulo II, buscando garantir que o Governo cumpra suas funções.
FOTO: Thyago Lorentz
