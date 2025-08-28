Definidos finalistas do campeonato em noite emocionante de semifinais em Porto Velho

Publicada em 28/08/2025 às 14h22
A Copa Madeirão conta com a parceria do setor privado, que fortalece a valorização do esporte amador em Porto Velho
A Copa Madeirão de Futebol de Várzea, promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), teve uma noite de fortes emoções na última terça-feira (26), com a realização das semifinais.
No primeiro confronto, Real São Sebastião e Galáticos empataram em 1 a 1, no tempo normal. Nos pênaltis, o Galáticos levou a melhor e venceu por 6 a 5, garantindo a vaga para a grande final.
Na segunda partida, Pinheiro FC e Disfruta FC ficaram no 0 a 0, durante o tempo regulamentar. A decisão também foi para os pênaltis, e o Disfruta FC conquistou a classificação com vitória por 3 a 2.
PREMIAÇÃO E RECONHECIMENTO
A Copa Madeirão conta com a parceria do setor privado, que fortalece a valorização do esporte amador em Porto Velho. O Grupo HO vai premiar o campeão com R$ 10 mil, enquanto a Ecoparque entregará R$ 5 mil ao vice-campeão.
Copa Madeirão reafirma seu papel como um dos maiores torneios de futebol amador da região
VALORIZAÇÃO DO ESPORTE
O secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, destacou a relevância da competição para a capital. “As semifinais mostraram a força e a emoção do futebol de várzea em Porto Velho. Foram jogos disputados, com garra e qualidade, que comprovam o talento dos nossos atletas. A final promete ser um grande espetáculo para a comunidade", disse o secretário.
Paulo Moraes Júnior também ressaltou a importância do apoio da Prefeitura no esporte. "A Copa Madeirão se consolida como uma das maiores competições amadoras da região, reunindo atletas de diversos bairros, incentivando a prática esportiva e promovendo lazer para a população, por isso é muito importante o apoio", finalizou.
BALANÇO DA COMPETIÇÃO
-Total de times: 75 equipes
-Total de jogos realizados: 90 jogos
-Total de gols no campeonato: 295 gols
-Total de pessoas envolvidas: mais de 1.950 pessoas (entre atletas e comissões)
-Artilheiro geral: Aricleu Feitosa de Almeida (Embratel FC)
-Equipes finalistas: Galácticos e Madeirão Disfruta
-Artilheiro da equipe Galácticos: Alex Sandro Cardoso da Silva
-Artilheiro da equipe Madeirão Disfruta: Amauri Pablo Guedes de Miranda.
Com números expressivos e partidas emocionantes, a Copa Madeirão reafirma seu papel como um dos maiores torneios de futebol amador da região, valorizando o esporte e fortalecendo a integração das comunidades de Porto Velho.
Com os resultados, a final da competição está definida:
Sábado (30/08), às 19h – Campo do 13
Disfruta FC X Galáticos
Foto: Josiel Silva
Comentários
Seja o primeiro a comentar!