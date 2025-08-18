Cristiane, Chrisóstomo, Flores e Fera vão à reeleição; e Jesualdo, Ezequiel, Sofia, Cujuí e Anselmo são nomes fortes à Câmara

Publicada em 18/08/2025 às 08h06
CERCA DE 275 MILHÕES DE REAIS: MADURO VALE MAIS DO QUE OS FILHOS DE SADAM HUSSEIN E OSAMA BIN LADEN
A maior recompensa já oferecida pelos Estados Unidos pela cabeça ou pela prisão de criminosos, foi de 30 milhões de reais, pelos filhos de Sadam Hussein. Os dois, Uday e Qusay Hussein foram mortos depois de uma ofensiva militar americana, contra uma casa em que eles se escondiam. Foi em 22 de Julho de 2003. O segundo maior valor – 25 milhões de dólares, - foi oferecido pela prisão ou morte de Osama Bin Laden, o terrorista que planejou o ataque às Torres Gêmeas, em Nova York, em 11 de Setembro de 2001, portanto dez anos antes. Agora, surge a maior entre todas as recompensas: 50 milhões de dólares, alguma coisa próxima a 275 milhões de reais, aos valores de hoje. O alvo é ninguém menos do que o ditador e acusado de chefiar o narcotráfico no seu país, Nícolas Maduro. Aquele que, só nesta semana, perdeu 700 milhões de dólares em bens (como explicar?) apreendidos pelos americanos.
O cerco se fecha para um dos mais cruéis ditadores da América Latina. Além de usurpar o poder, o tomando à força, depois de ter perdido por larga margem de votos uma eleição limpa e democrática, Maduro não podia mais entregar o poder, porque se o fizesse, poderia ficar exposto e seus inúmeros crimes certamente seriam denunciados. Acusado por seu ex-chefe da inteligência do país, o general Hugo Carvajal, hoje preso na Espanha, Maduro foi apontado como o líder dos cartéis de drogas, que as enviam às toneladas para os Estados Unidos.
Execrado pelo mundo democrático, Nicolas Maduro há muitos anos não pode sair do seu país. Só o fez uma fez neste tempo todo, quando foi recebido com tapete vermelho, em Brasília, como se fosse um chefe de Estado decente, pelo presidente Lula, quando assumiu seu terceiro mandato. Maduro não pode sair do seu território e para fazê-lo, usou uma aeronave sem qualquer identificação, na sua vinda para visitar o “cumpanhero” Lula. Em 26 de março de 2020, portanto há mais de cinco anos, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, emitiu um mandado de prisão contra Maduro, com várias acusações de tráfico internacional de drogas. Na época, a recompensa era de 15 milhões de dólares.
Nesta semana, drones americanos começaram uma verdadeira caçada ao ditador, em seu próprio território. Enterrado e escondido em bunkers, temendo ser assassinado até por seus guardas pessoais, por causa da fortuna que vale; com medo dos mais próximos, ao ponto de demitir até pessoas que cuidavam da sua roupa pessoal, Maduro caminha para o mesmo destino do terrorista Sadam Hussein. Destruiu seu país e matou gente do seu próprio povo, mas está prestes a pagar muito caro por tudo o que fez!
PRIMEIROS 84 QUILÔMETROS DA RODOVIA DO BOI: MAIOR OBRA DE INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA FOI INAUGURADA
Foi um dia para entrar na história de Rondônia. O governo do Estado entregou a maior obra de infraestrutura dos últimos anos, depois de ter investido mais de 313 milhões de reais de recursos próprios e enfrentado enormes dificuldades até que a obra fosse concluída, dentro do seu planejamento inicial. Por isso se compreende a alegria do governador Marcos Rocha ao entregar a obra, na última sexta-feira, quando além de um discurso forte, comemorando o evento, a solenidade mereceu uma corria dele e de autoridades que o acompanhavam, com Rocha empunhando uma bandeira de Rondônia, para marcar bem o acontecimento. A RO 370, que é chamada de TransRondônia, mas cujo nome popular é Rodovia do Boi, teve seus primeiros 84 quilômetros de asfalto com 10 centímetros concluída e entregue.
As obras executadas o foram no trecho entre as cidades de Corumbiara e o trevo da Pedra, ponto de acesso às cidades de Parecis e Chupinguaia. A inauguração foi um ato histórico, que segundo o Governo, “reflete diretamente no impulsionamento do desenvolvimento econômico e social do Estado”. A gigantesca obra incluiu pavimentação e drenagem da rodovia em cerca de 84 quilômetros de extensão, incluindo construção de pontes sobre os rios Omerê e Cabreúva; 27 galerias e passagem de fauna. Um serviço completo, feito com qualidade para durar décadas. É daquelas obras que podem ser chamadas de grandiosa.
O governador Marcos Rocha destacou que a pavimentação da rodovia faz parte do compromisso do seu governo em dar mais dignidade para a população rondoniense, transformando suas dores em serviços sérios, responsáveis e de qualidade. “O governo de Rondônia empregou os melhores recursos na pavimentação da Rodovia do Boi para entregar uma obra de alta qualidade para a população. Tendo como diferencial uma camada extremamente reforçada de asfalto, com espessura de 10 centímetros para melhor resistência ao tráfego pesado e boa durabilidade. Uma obra para ficar para a história do desenvolvimento do Estado e proporcionar mais conforto, segurança e dignidade à população."
DOS OITO NA CÂMARA, QUATRO VÃO BUSCAR A REELEIÇÃO, DOIS AINDA NÃO SE DEFINIRAM E DOIS BUSCARÃO OUTROS CARGOS
Quem vai concorrer à reeleição e quem sai para outras disputas, entre os oito membros da nossa bancada na Câmara Federal? É certo que quatro buscarão a reeleição: Cristiane Lopes, Coronel Chrisóstomo, Thiago Flores e o recém empossado Rafael Fera. Um quinto, nome fortíssimo em várias regiões do Estado, Lúcio Mosquini, pode buscar um quarto mandato ou, ainda, dependendo do quadro que se postar, concorrer ao Governo do Estado. Os outros três, Maurício Carvalho, Fernando Máximo e Sílvia Cristina, têm planos diferentes. Como cada um deste trio que não vai a à reeleição se postará na disputa pelas urnas, na concorrida eleição do ano que vem?
Sílvia Cristina já definiu seu rumo. Quer disputar uma das duas cadeiras ao Senado. Está no PP, mas se não conseguir a garantia da vaga para concorrer, vai trocar de sigla. Propostas não lhe faltam. Tem aparecido muito bem em todas as pesquisas feitas para 2026. Fernando Máximo já anunciou que vai concorrer à sucessão de Marcos Rocha, buscando o Governo do Estado. Torna-se um dos nomes mais fortes para a corrida pelo Palácio Rio Madeira/CPA. Maurício Carvalho ainda não definiu seu futuro. Como sua irmã, Mariana Carvalho, deve concorrer à Câmara, ele pode optar por outros caminhos. Seu nome tem sido comentado como um possível candidato a vice-governador. Nada definido, ainda.
Todos os que vão disputar a reeleição e os que não vão, representam o eleitorado conservador de Rondônia. Não há, na atual bancada, um só representante da esquerda, coisa, aliás, que acontece há pelo menos três legislaturas. Além disso, entre os nomes mais cotados para a Câmara, entre os que vão tentar chegar lá, ainda nhá raríssimos representantes esquerdistas. Mudará o quadro?
VÊM AÍ NOMES MUITO FORTES, QUERENDO OCUPAR AS CADEIRAS DA NOSSA BANCADA FEDERAL NA CÂMARA
Dentre os que já se postam como possíveis candidatos à Câmara em 2026, quem terá chances reais? Entre os nomes conhecidos, destacam-se Jesualdo Pires, o competente ex-prefeito de Ji-Paraná e ex-deputado estadual; o atual deputado Ezequiel Neiva; a vereadora Sofia Andrade; o professor e colunista político Herbert Lins, além dos petistas Ramon Cujuí e, embora ainda não tenha se definido, o três vezes deputado federal Anselmo de Jesus. Claro que é apenas uma relação parcial, porque muitos outros nomes estão sendo cotados, embora ainda sem confirmação.
Outro nome que surge com força em qualquer relação que se faça para a Câmara Federal, é o do atual chefe da Casa Civil e suplente de deputado, Elias Rezende. Na sua primeira disputa, Elias teve quase 11.400 votos. Hoje, atuando em duas secretarias do governo Marcos Rocha (acumula também o comando das obras públicas) ele é daqueles possíveis concorrentes com chances reais de chegar lá. Dos nomes femininos, além de Cristiane Lopes, com grandes chances de reeleição pelo trabalho bastante produtivo que vem realizando, Sofia Andrade surge como uma candidata com chances reais. Bolsonarista de quatro costados, sem papas na língua, ,a dificuldade dela será superar seu tom agressivo o que lhe tem causado muitos adversários. Mas é fortíssima para 26.
Dificuldades mesmo terão dois nomes fortíssimos do petismo, não porque lhe faltem qualidade, mas por representarem uma fatia do eleitorado que não supera os 30 por cento. Tanto Anselmo de Jesus como Ramon Cujuí são personagens de grande importância na política rondoniense, mas terão que enfrentar a adversidade de um público que, na última eleição, foi acima de 70 por cento conservador, de direita e bolsonarista.
UM IDIOTA FECHA O AEROPORTO POR QUATRO HORAS E SEU ADVOGADO DIZ QUE FOI APENAS UMA BRINCADEIRA DE MAU GOSTO
O advogado dele diz que foi, apenas, uma piada de mau gosto e que ele queria apenas viralizar nas redes sociais. Mas o ato insano e idiota praticado por um autodenominado “influencer”, tipos que aparecem nas redes sociais para fazer e dizer besteiras, no geral, tentando conseguir alguma grana, pode lhe custar muito caro. Um tal de “Enzo Master”, que já foi protagonista de outros temas polêmicos, teve a brilhante ideia de jogar uma falsa bomba no aeroporto de Porto Velho. Como não é débil mental (embora muitos dos que o seguem o sejam) Enzo causou pânico, inclusive cm o isolamento do aeroporto por longo tempo, até mantendo passageiros que chegavam ao Jorge Teixeira dentro das aeronaves, trancados, enquanto centenas de outros esperavam, temerosos, pelo embarque.
Imagine-se o custo de mobilização da Polícia Militar, Polícia Federal, Esquadrão Antibombas e o fechamento de um aeroporto por quase quatro horas. Além disso, os enormes transtornos causados a centenas e centenas de passageiros e usuários, além do susto que todos passaram. Ora, ameaça de bomba é considerado ato terrorista e punido com rigor, não importa que seja praticado por um idiota que quer apenas um pouco mais de curtidas e comentários nas redes sociais.
Imagine-se se um maluco destes vai fazer uma brincadeira de mau gosto deste tipo (a alegação é do seu advogado) num aeroporto onde haja uma força armada e contínua. Certamente as chances de ele sair vivo seriam mínimos. Ou seja, o sujeito arrisca a própria vida (além de muitas outras) apenas para “viralizar”? Este é o mundo doido em que vivemos, onde descerebrados consideram que ganhar cliques é a coisa mais importante do mundo. Pobre de nós. Pobre do nosso Brasil!
PREFEITURA DE PORTO VELHO ECONOMIZA MAIS DE 3 MILHÕES E 388 MIL REAIS COMPRANDO ASFALTO DE UMA EMPRESA LOCAL
A economia para os cofres públicos será de cerca de 3 milhões e 388 mil reais. Isso apenas em um negócio feito através de licitação e com uma empresa local. Caso tivesse comprado as 22 mil toneladas de asfalto quente, de uma empresa de fora, como chegou a ser negociado com dispensa de licitação, pela urgência da necessidade, a Prefeitura de Porto Velho teria pago nada menos do que 16 milhões e 500 mil reais. Cerca de 750 reais por cada tonelada. Pois a empresa Madecon, aqui mesmo da Capital, fechou a negociação por pouco mais de 13 milhões e 100 mil reais, ou seja, com o preço da tonelada em apenas 596 reais. Uma economia de 154 reais por tonelada.
As vantagens, numa negociação com empresa local, são inúmeras. É conhecida, está perto, tem que cumprir os prazos, porque a cobrança vem correndo e, mais que isso, numa negociação de tal monta, ao invés de sair daqui para fazer girar a economia de outras regiões ou outras cidades, o dinheiro circula aqui mesmo, movimentando a roda do comércio e dos mais diversos setores, além, é claro, de dar emprego à nossa gente. Cada real que sai dos cofres públicos, fica em Porto Velho e em Rondônia, além é claro, no caso específico, representar uma grande economia do que será pago pelo produto comprado.
A Madecon é uma empresa local de grandes serviços prestados. Além de ter participado das obras dos viadutos de Porto Velho, também participou da conclusão dos acessos da ponte do Abunã, inaugurada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Na Capital, seu melhor cartão de apresentação é o prédio da nova Rodoviária, um prédio moderno e que mudou a cara daquela região da cidade.
GLÁUCIA NEGREIROS LEMBRA QUE ESCOLHA DE DIRETORES DE ESCOLAS POR MERITOCRACIA JÁ EXISTE DESDE 2022
Não se pode cometer a injustiça de tirar o mérito de quem o tem. O trocadilho vem a calhar, na medida em que, a questão da meritocracia nas escolas municipais de Porto Velho, já existe desde o dia 12 de setembro de 2022. O prefeito Léo Moraes pode até aperfeiçoar, criar novos critérios, valorizar questões que não foram destacadas no decreto daquele ano, mas a verdade é que este tipo de escolha para diretores e vice-diretores está implantado nos nossos educandários municipais e o foi através de decisão da então secretária municipal de Educação, Gláucia Negreiros. O documento assinado por ela foi publicado na edição 3306 do Diário Oficial no dia 14.09. 2022.
Na introdução da portaria, está bem claro: “É instituída a Seleção por Competência para atuação no cargo em Comissão de Diretor e Vice-Diretor da Rede Pública Municipal de Ensino de Porto Velho para o ano de 2022”. Diz ainda o texto: “O Processo de Seleção por Competência de Diretores e de Vice-Diretores ocorrerá de forma simultânea nas Instituições de Ensino da Rede Pública Municipal, conforme necessidade e o interesse da Administração Pública, mediante publicação de edital. Poderão concorrer à função de Diretor ou de Vice-diretor, servidores efetivos do Quadro de Magistério Público Municipal e que tenha disponibilidade de tempo para atuar em todos os turnos de funcionamento da escola”.
A seguir, segue uma série de quesitos que precisam ser preenchidos, para a disputa pelos cargos. Entre eles: formação de nível superior em Pedagogia e/ou Licenciatura, com Pós-Graduação em Gestão Escolar; não ter sido condenado em processo administrativo, inquérito ou sindicância e não ter sofrido pena disciplinar no triênio anterior à data de início da inscrição”. Outras Prefeituras seguiram o caminho apontado por Porto Velho, à época.
PREFEITO GARÇON COMEMORA: OBRAS IMPORTANTES EM CANDEIAS TÊM A PARCERIA DO DEPUTADO ALEX REDANO
O deputado Alex Redano, além de cumprir todas as missões que cabem ao presidente da Assembleia Legislativa, tem sido, ao mesmo tempo, um grande parceiro dos prefeitos rondonienses. Sua presença constante em dezenas de cidades, levando apoio e recursos, se tornou uma marca registrada do mandato. Nestes últimos dias, Redano se decidiu a visitar obra sem Candeias do Jamari, que estão sendo realizados com recursos liberados por ele. Num encontro com o prefeito Lindomar Garçon, além de trocarem elogios, os dois mostram, em vídeo que percorre as redes sociais uma estrada no distrito de Nova Samuel, cujo asfaltamento começa nos próximos dias, com investimentos de mais de 2 milhões de reais, vindos de emendas liberadas por Redano.
Garçon assumiu a Prefeitura de Candeias num momento em que uma sucessão de malfeitos de administrações anteriores, colocou a cidade numa situação extremamente difícil, com dívidas quase impagáveis, desorganização administrativa e deficiências séries em quase todos os setores. Em pouco tempo, usando sua experiência (já foi escolhido um dos melhores prefeitos do país, em administrações anteriores) Garçon está conseguindo recuperar o que estava sendo perdido e melhorar muito a sua Candeias.
Com sua experiência de três mandatos como deputado federal e as relações que tem no mundo político, o prefeito de Candeias começa a formar parcerias fortes, tanto em nível estadual quanto federal. O apoio importante de Alex Redano faz parte deste contexto. Na conversa entre os dois, Redano garantiu ainda mais recursos para obras importantes em Candeias. Ele e Garçon já têm parceria firmada há muito tempo, quando ambos destinavam emendas em conjunto para Candeias.
CORRIGINDO...
Por um erro, foi publicado na última edição que o governador Marcos Rocha completou 68 meses de gestão. Na verdade, são 80 meses a serem fechados neste 31 de agosto.
PARA AJUDAR FAMÍLIAS E MANTER AS CRIANÇAS ESTUDANDO, CRISPIN SUGERE CRIAÇÃO DO "CARTÃO MATERIAL ESCOLAR”
Em Rondônia, muitas famílias enfrentam dificuldades para garantir que seus filhos permaneçam na escola. A falta de condições para comprar materiais básicos, como cadernos, mochilas e canetas, ainda é um dos obstáculos para que alunos acompanhem as aulas e tenham um bom desempenho. Para tentar mudar essa realidade e oferecer igualdade de oportunidades, o deputado estadual Ismael Crispin apresentou indicação ao Governo do Estado para instituir o Cartão Material Escolar.
Segundo o deputado, o objetivo é simples, mas transformador: “garantir que cada estudante da rede estadual tenha acesso aos itens essenciais para estudar com dignidade. Com um cartão exclusivo para compra de materiais escolares, as famílias terão autonomia para adquirir o que precisam, sem que a falta de recursos comprometa o aprendizado”.
"Educação é um direito que não pode ser limitado pela ausência do básico. Com o Cartão Material Escolar, combatemos a evasão, garantimos dignidade aos estudantes e ainda fortalecemos a economia local”, defende Crispin. Para o parlamentar, cujo mandato sempre deu atenção muito especial ´para as questões envolvendo a educação, investir na permanência do aluno na escola é investir no futuro de Rondônia. “Estamos falando de inclusão social, de mais oportunidades e de um ciclo de benefícios que atinge desde o estudante até o pequeno comerciante. É um passo concreto na construção de um estado mais justo e preparado para o amanhã”.
PERGUNTINHA
Você acha correta ou injusta a decisão do governo dos Estados Unidos de punir servidores subalternos do Ministério da Saúde do Brasil, acusando-os de terem programado o sistema Mais Médicos? Eles são acusados pelos americanos de formularem um programa que era uma espécie de trabalho escravo dos médicos cubanos, que tinham que entregar mais de 80 por cento do que ganhavam para o governo comunista do seu país?
