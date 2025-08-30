Continuam abertas as inscrições do Projeto Construindo Campeões da Prefeitura de Porto Velho

Publicada em 30/08/2025 às 10h55
São diversas modalidades oferecidas de forma gratuita em vários polos da capital
Continuam abertas, até o dia 5 de setembro, as inscrições para vagas remanescentes do Projeto Construindo Campeões, realizado pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel). Os interessados devem comparecer à Vila Olímpica Chiquilito Erse, das 9h às 13h.
O projeto tem como objetivo democratizar o acesso à prática esportiva e promover o desenvolvimento de crianças e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida.
São diversas modalidades oferecidas de forma gratuita em vários polos da capital. O Programa Esportivo vai atender mais de 2 mil crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em diversas modalidades.
A Prefeitura trabalha para garantir qualidade de vida e saúde para Porto Velho, com orientação especializada de profissionais de educação física, que conduzem as aulas.
Confira as vagas disponíveis.
DUDU
Vôlei manhã: 25 vagas
Vôlei tarde: 2 vagas
Futsal de manhã: 3 vagas
Futsal feminino: 10 vagas
TRÊS MARIAS
Basquete manhã: 6 vagas
Basquete tarde: 8 vagas
Futsal manhã: 23 vagas
PRAÇA CEU
Balé manhã: 24 VAGAS
Futsal de manhã: 32 Vagas
Nacional
Futsal manhã: 23 vagas
ESPERANÇA
Capoeira manhã: 19 vagas
Capoeira tarde: 3 vagas
VILA OLÍMPICA
Judô tarde: 3 vagas
Ginástica manhã: 3 vagas
Jiu jitsu tarde: vagas
Futebol feminino tarde: 23 anos
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
Os pais e responsáveis de alunos que desejam inscrever seus filhos no programa devem comparecer aos locais, munidos dos documentos pessoais do aluno:
* Certidão de nascimento ou RG do aluno
* Cartão do SUS do aluno
* Documento do responsável legal (RG ou CNH)
* Comprovante de endereço atualizado
* Declaração escolar original
* Boletim escolar
* Foto 3x4 do aluno
* Atestado de aptidão física (emitido nos últimos 6 meses)
* Laudo neuropsicológico (caso o aluno possua algum diagnóstico – entregar cópia)
Os interessados devem informar, no ato da inscrição, as informações de peso do aluno, altura, tamanho da camisa e a numeração do calçado. Mais informações pelo telefone (69) 98471-9511.
Fotos: José Carlos/ Secom
