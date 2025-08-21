Construção de Rodoshopping em Pimenta Bueno é garantida com recurso de Ezequiel Neiva

Publicada em 21/08/2025 às 13h50
Prefeita Marcilene Rodrigues apresentou o projeto ao deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Gustavo Nobre | Assessoria Parlamentar)
O município de Pimenta Bueno avança em direção ao fortalecimento do comércio local com a confirmação de um investimento para a construção do Rodoshopping, um centro comercial moderno que atenderá os pequenos comerciantes da cidade. O projeto contará com o aporte de R$ 2 milhões destinados pelo deputado estadual Ezequiel Neiva, valor que já foi depositado na conta da Prefeitura Municipal. Além disso, o município irá complementar a obra com mais R$ 1 milhão em recursos próprios.
A proposta visa transformar o atual espaço onde hoje funcionam pequenas barracas em um centro estruturado, com melhores condições de trabalho e atendimento ao público. Com a reforma e ampliação da área, os comerciantes poderão atuar com mais segurança, conforto e dignidade.
O deputado estadual Ezequiel Neiva reforçou seu compromisso com a categoria. “Esse espaço será construído para alocar nossos comerciantes de Pimenta Bueno que estão trabalhando ali em pequenas barracas. Com isso, eles terão um local digno para se instalar e trabalhar com seu comércio", afirmou.
Ezequiel Neiva recebeu a prefeita Marcilene Rodrigues ao lado do suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (Foto: Gustavo Nobre)
Para a prefeita Marcilene Rodrigues (Podemos), o Rodoshopping representa mais do que uma obra de infraestrutura: é uma conquista social e econômica para a cidade. “Esta é uma causa tão bonita, que é o nosso centro comercial. Sabemos o quanto esse centro vai valorizar o nosso bairro e, principalmente, dar dignidade aos nossos trabalhadores e aos nossos pequenos empresários que terão um local adequado. Obrigada por estar olhando por Pimenta Bueno”, destacou.
O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva também destacou a importância do investimento e da parceria entre os poderes para viabilizar a obra. “Esse é um projeto que vai além da construção física. É sobre impulsionar o empreendedorismo local, gerar empregos e promover a valorização da economia de base. É gratificante ver Pimenta Bueno avançando com iniciativas que transformam a vida das pessoas”, declarou.
Fotos: Gustavo Nobre
