Confúcio pavimenta a reeleição; Cruz voltará ao “Paraíso”; e Léo corre atrás de dinheiro em Brasília

Pesquisa Quest aponta crescimento de Lula e desgaste do clã Bolsonaro
CARO LEITOR, como previ em colunas anteriores, o tarifaço do presidente Donald Trump (Republicanos) e os pedidos de sanções por parte dos EUA ao Brasil realizados pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) levariam o clã Bolsonaro ao desgaste político. Tal previsão foi confirmada ontem (20) com a pesquisa Genial/Quaest revelando que a maioria dos brasileiros desaprova a forma como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e o seu filho Eduardo têm atuado em defesa do “tarifaço” e as sanções políticas dos EUA ao Brasil. Segundo o levantamento da Genial/Quaest, 55% acreditam que ambos agem mal diante da medida adotada pelo presidente estadunidense Donald Trump, enquanto 46% fazem a mesma avaliação em relação ao presidente Lula (PT-SP). A pesquisa Genial/Quaest é um soco na boca do estômago da extrema-direita e um aviso à direita. As ações antidemocráticas do clã Bolsonaro são lesivas à soberania nacional e uma afronta ao lema “Deus, pátria e família” da extrema-direita brasileira. A fatura será cara nas urnas nas eleições do próximo ano para aqueles que insistirem no erro de trabalhar contra o país.
Avaliação
A pesquisa Genial/Quaest revelou números desfavoráveis ao clã Bolsonaro, que apresenta desvantagem de 31 pontos entre avaliação negativa e positiva. O presidente Lula (PT-SP), por sua vez, aparece em empate técnico: 46% consideram que o petista age mal, enquanto 44% avaliam positivamente sua postura.
Negativas
Os números da pesquisa Genial/Quaest revelaram outros nomes com mais respostas negativas do que positivas em relação à posição do presidente Lula (PT-SP): Romeu Zema (Novo-MG), com 16 pontos de diferença; Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), 15 pontos; Fernando Haddad (PT-SP), 12 pontos; Ratinho Júnior (PSD-PR), 11 pontos; Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), 11 pontos.
Acreditam
Sobre o embate com os EUA por conta das tarifas impostas ao Brasil, 48% dos entrevistados acreditam que o presidente Lula e o PT representam o lado que “mais faz o que é certo”, contra 28% que citam o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados. Para 15%, nenhum dos dois lados age corretamente, e 9% não souberam responder.
Critica
Fora de época, o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) critica pontos centrais do processo de concessão da BR-364 entre Vilhena e Porto Velho. Rogério critica os valores das taxas de pedágio definidos ainda na gestão do ex-ministro da Infraestrutura e hoje governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP).
Consolidando
O senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) segue pacientemente consolidando a sua reeleição entre os eleitores da esquerda, centro e centro-direita. Confúcio aposta na manutenção da “Frente Esperança” liderada pelo MDB e pela federação PT/PCdoB/PV. Além dos partidos PDT, PSB e ainda tenta atrair a federação Rede/PSOL.
Morto
Como escrevi em colunas anteriores, o senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) não está morto porque existem muitos candidatos ao Senado. Dados da Paraná Pesquisa divulgados no início da semana sobre a intenção de voto para governo e Senado revelaram Confúcio como um candidato competitivo para ambos os cargos majoritários. Entretanto, precisa dimensionar o teto de votos dos eleitores progressistas no âmbito estadual para entrar na disputa nas eleições de 2026.
Revelou
Falando em MDB, o presidente municipal da legenda em Porto Velho, ex-deputado estadual Williames Pimentel, revelou à coluna que os deputados Jean de Oliveira (MDB-Porto Velho), Luis do Hospital (MDB-Jaru) e Ismael Crispim (MDB-São Miguel do Guaporé) não disputam a reeleição pelo MDB nas eleições do próximo ano.
Mata-mata
As eleições do próximo ano prometem, principalmente em relação à acomodação dos 24 deputados estaduais e federais nos partidos para buscar a reeleição. A federação União Progressista – UP, deverá figurar como chapão da morte para deputado estadual e federal. Será uma espécie de “jogo mata-mata” como no campeonato de futebol.
Divulgou
Falando em federação, o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) até o fechamento da coluna, não divulgou nas redes sociais a sua participação na Convenção Nacional do União Brasil e PP de formalização da federação União Progressista – UP. Quem divulgou nas suas redes a participação de Rocha no evento foi o secretário-chefe da Casa Civil Elias Rezende.
Foto
Nas redes sociais secretário-chefe da Casa Civil Elias Rezende, aparece o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) na foto oficial do jantar com os principais líderes da federação União Progressista – UP, inclusive, com o ex-presidenciável Ciro Gomes. Esse último ainda permanece filiado ao PDT e com convite de filiação ao PSDB.
Engolido
O evento de formalização da federação União Progressista – UP, serviu para mostrar que o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) foi engolido pelo ex-secretário-chefe da Casa Civil e o vice-governador Sérgio Gonçalves, ambos do União Brasil.
Pesquisas
Os irmãos Júnior e Sérgio Gonçalves mostram pesquisas para cúpula da federação União Progressista – UP, com o nome governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) em desvantagem na disputa ao Senado e o desgaste político por conta da greve na Educação. Neste caso, Rocha precisa ser mais ousado ou juntar os cacos da desavença política com os irmãos Gonçalves para não perder a disputa ao Senado em 2026.
Greve
Falando em greve na Educação, o movimento grevista dos professores entrou para terceira semana sem solução para pauta de reinvindicação em relação ao auxilio saúde e alimentação. Inclusive tentaram invadir a SEDUC depredando a recepção do prédio, mas foram contidos por seguranças e policiais militares.
Dividendos
Vale salientar que o movimento grevista dos professores é fora de época e como as eleições estão próximas, o SINTERO, que é ligado à CUT, por sua vez, ao PT, cria um fato político para tirar dividendos eleitorais nas eleições do próximo ano. Enquanto isso, professores seguem como massa de manobra.
Ascensão
Falando em cacos, com a ascensão do vice-governador Sérgio Gonçalves (União Brasil-Porto Velho) à titularidade do cargo de governador e o retorno de Júnior Gonçalves ao posto de secretário-chefe da Casa Civil, o deputado estadual Marcelo Cruz (PRTB-Porto Velho) deixará de atravessar o “Vale das Sombras” e retornará ao “Paraíso”.
Cruz
O deputado estadual Marcelo Cruz (PRTB-Porto Velho) foi fiel o tempo todo aos irmãos Júnior e Sérgio Gonçalves ao ponto de perder todas as indicações políticas em cargos de confiança no governo Rocha. Como abril está mais perto do que longe, Cruz voltará por cima da carne seca ao CPA.
Obras
O prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) se encontra em Brasília trabalhando para liberar recursos do PAC e das emendas parlamentares para Porto Velho. Léo, como já foi deputado estadual e federal, conhece os trâmites legais para liberação de emendas e recursos, logo deverá transformar a capital num canteiro de obras.
Negreiros
A equipe do vereador Gedeão Negreiros (PSDB-Porto Velho) esteve ontem (21) reunida na Escola Auta de Souza, onde foram definidos os últimos ajustes para a realização do primeiro “Sabadão da Família Cidadã”. De acordo com Negreiros, a “ação tem como objetivo aproximar os serviços públicos das famílias e proporcionar um dia de cidadania, acolhimento e lazer para todos”.
Sério
Falando sério, a pesquisa Genial/Quaest revela uma reconfiguração silenciosa e gradativa do eleitor brasileiro em relação ao presidente Lula (PT-SP) e às forças políticas da esquerda, extrema-esquerda, centro, direita e extrema-direita. O crescimento da aprovação ao governo Lula III por conta do controle da inflação, congelamento dos preços dos combustíveis, queda do preço dos alimentos, postura firme contra as sanções de Donald Trump e as medidas eleitoreiras derretem a direita e a extrema-direita.
