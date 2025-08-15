Confúcio exalta Lula e Dilma, mas petistas deveriam fazer mais por Rondônia; Rocha entrega R$ 5 mi para asfalto; e segue a briga entre Léo e Combate

Publicada em 15/08/2025 às 08h57
Quando emprenhar pelos ouvidos molda as tomadas de decisões
CARO LEITOR, “emprenhar pelos ouvidos” é uma expressão popular usada para descrever pessoas que absorvem fofocas, boatos ou opiniões alheias com facilidade e sem análise crítica. Essa expressão é um fenômeno amplamente estudado na ciência cognitiva e social devido à sua influência no discurso e no poder de persuasão no comportamento humano. Segundo Daniel Kahneman, vencedor do Prêmio Nobel e autor do livro “Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar”, nosso cérebro opera em dois sistemas: Sistema 1: rápido, automático, intuitivo e emocional. Sistema 2: lento, deliberado, analítico e lógico. Quando ouvimos uma afirmação carregada de emoção, estruturada ou vinda de alguém com autoridade, tendemos a aceitar essa informação com base no Sistema 1. Isso reduz o esforço mental para fazer uma reflexão profunda, induzindo a tomar decisões rápidas com erros de julgamento e nos torna vulneráveis à manipulação. Neste caso, é o início do processo de “emprenhar pelos ouvidos”. O pensamento crítico pode ser libertador e a principal vacina contra essa “gravidez mental” indesejada.
Anticoncepcional
Considerando a base no sistema 2, permite evitar os perigos de ser influenciado e manipulado na tomada de decisões sem reflexão, ou seja, de se “emprenhar pelos ouvidos”. Neste caso, o anticoncepcional da gravidez mental indesejada é o pensamento crítico — a capacidade de analisar, questionar, ponderar e avaliar argumentos antes de aceitá-los como verdade.
Crenças
No convívio em sociedade, tendemos a aceitar informações que confirmam nossas crenças pré-existentes. Assim, quando ouvimos algo que ressoa com o que já acreditamos, absorvemos sem questionar e sem fazer uma reflexão profunda.
Força
Quanto mais fácil é lembrar algo por conta da frequência, constância ou emoção, mais verdadeiro aquilo nos parece. Isso explica por que boatos, fofocas e opiniões alheias ganham força mesmo sem base em fatos.
Comunicação
Estudos em Humanidades revelam que repetir uma informação várias vezes aumenta a percepção de sua veracidade. Essa estratégia de comunicação é amplamente usada em propagandas, fake news e discursos populistas.
Percepção
Falando em comunicação, a forma como algo é falado pode ter mais peso do que o conteúdo em si. A neurociência da comunicação já demonstrou que elementos como tom de voz, ritmo da fala, expressões faciais e postura influenciam a percepção de credibilidade.
Consequências
Tomar decisões “emprenhado pelos ouvidos” gera consequências negativas com propagação de preconceitos, radicalização de opiniões e manipulação emocional em relações pessoais e profissionais.
Fértil
O meio político é um terreno fértil para “engravidar pelos ouvidos” com ideias que parecem verdades absolutas apenas por estarem repetidamente expostas por fofocas, boatos e opiniões alheias. Por isso, é importante ouvir, pausar, se perguntar e refletir para decidir.
Impacta
Quando um representante político “emprenhou pelos ouvidos” e internaliza uma narrativa, impacta diretamente na tomada de decisões. Quem se emprenha pelos ouvidos corre sérios riscos de ser manipulado, de perder autonomia intelectual e de tomar decisões prejudiciais a si mesmo e à coletividade.
Refletir
O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, suspeito de atirar e matar o gari Laudemir de Souza Fernandes (44 anos), em Belo Horizonte. Com um histórico de violência, ele se autodeclarava nas redes sociais como pai, marido, cristão e patriota. E, agora, pode acrescentar: assassino.
Antipatriota
O Congresso Nacional precisa ser enérgico com o deputado federal licenciado e antipatriota Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Esse dos EUA, trabalha contra o país, trama contra as instituições e se insurge contra autoridades constituídas.
Basta
Morando nos EUA, o deputado federal licenciado e antipatriota Eduardo Bolsonaro (PL-SP) segue mantendo o seu gabinete, dando despesas ao contribuinte com pagamento de assessores e uso da verba de representação parlamentar. Passou da hora de dar um basta a esse inocente útil que se levante contra os interesses do Brasil.
Destrói
As ações contra o Brasil promovidas pelo deputado federal licenciado e antipatriota Eduardo Bolsonaro (PL-SP) destroem as bandeiras políticas - “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos” e “Deus, pátria e família” - do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).
Confúcio I
O senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) ocupou a Tribuna do Senado para destacar o legado do governo de Lula (PT-SP) e Dilma Rousseff (PT-MG) para Rondônia. Confúcio relembrou também obras importantes da sua passagem pelo Governo de Rondônia, bem como a importância do diálogo permanente e pediu união ideológica.
Confúcio II
O que podemos compreender por “união ideológica” defendida pelo senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes)? O termo refere-se à concordância ou alinhamento de ideias, princípios, objetivos ou crenças entre indivíduos ou grupos, que os levam a se unirem em torno de uma causa comum. Neste caso, união por Rondônia.
Pouco
Com grande legado de obras realizadas no passado pelo governo de Lula (PT-SP) e Dilma Rousseff (PT-MG) em Rondônia, além dos investimentos anunciados na recente visita do presidente Lula ao estado, é pouco diante da necessidade de fazer mais no presente. Isso inclui a regularização fundiária e resolver os conflitos ambientais existentes.
Acompanhar
O governador Coronel Marcos Rocha (UB-Porto Velho) esteve no Distrito de Jacinopólis, pertencente ao município de Nova Mamoré. Rocha foi acompanhar a pavimentação asfáltica de 5 km do perímetro urbano do referido distrito no sentido de eliminar a poeira, lama e doenças pulmonares de moradores e comerciantes.
Acompanhado
Em Jacinopólis, o governador Coronel Marcos Rocha (UB-Porto Velho) estava acompanhado do prefeito Marcélio Brasileiro (PL-Nova Mamoré) e da deputada estadual Taissa Souza (Podemos-Guajará-Mirim), para fiscalizar as obras de pavimentação asfáltica em andamento no perímetro urbano do Distrito de Jacinopólis, pertencente ao município de Nova Mamoré.
Realizar
O governador Coronel Marcos Rocha (UB-Porto Velho) revelou que o Governo de Rondônia entrou com R$ 5 milhões para realizar a pavimentação asfáltica do perímetro urbano no Distrito de Jacinopólis. A Prefeitura de Nova Mamoré com a drenagem superficial como contrapartida e a deputada estadual Taissa Souza (Podemos-Guajará-Mirim), com emenda parlamentar de R$ 2 milhões para compra de insumos.
Reforço
O deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD-Porto Velho) ganhou reforço no seu grupo político com a chegada do empresário Júnior da Versátil. Ribeiro disse que “na vida ninguém faz nada sozinho e se sente privilegiado por contar com pessoas de bem para construir soluções para os problemas do nosso estado”.
Pontual
O prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) foi pontual quando determinou a parceria entre a Prefeitura de Porto Velho e o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC) para Casa Criar, antigo Lar do Bebê. A parceria resultará no acolhimento de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social.
Embaraços
No território político de Porto Velho, segue o embate entre o prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) e o vereador Marcos Combate (Agir-Porto Velho). Combate com ações oposicionistas e fiscalização incisiva à gestão de Léo cria embaraços para ele e para o prefeito da capital.
Flori
O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) manteve, pela terceira vez, a decisão de não cassar o mandato do prefeito de Vilhena, Delegado Flori (Podemos-Vilhena). A ação foi movida pela coligação da candidata Raquel Donadon (PRD-Vilhena), derrotada nas eleições de 2022, sob a alegação de abuso de poder político. Com isso, Flori se fortalece para voos mais altos nas próximas eleições.
Vídeo
Depois de gravar vídeo ao lado do governador Coronel Marcos Rocha (UB-Porto Velho), o prefeito Marcélio Brasileiro (PL-Nova Mamoré) foi a Ji-Paraná e gravou vídeo com o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná). No vídeo, Rogério anunciou uma emenda para compra de uma motoniveladora para Nova Mamoré e confirmou participação na 7ª Festa do Leite no Distrito de Palmeiras, pertencente a Nova Mamoré.
Festa
A Festa do Leite no distrito de Palmeiras em Nova Mamoré começou na gestão do ex-prefeito Professor Claudionor Leme da Rocha (Novo-Nova Mamoré). O prefeito Marcélio Brasileiro (PL-Nova Mamoré) deu continuidade com melhoria na infraestrutura da festa, atrações, exposições e competições. A 7ª edição da Festa do Leite vai acontecer entre os dias 27 e 30 de agosto com atrações confirmadas, a exemplo da Banda Djavú.
Dione
O primeiro suplente de vereador na capital, Dione Berto (PL-Porto Velho), está apresentando o programa “Momento Rural” na News TV. Dione se mantém na mídia, garante voz e representatividade dos produtores rurais de Porto Velho, evidenciando o cotidiano do modo de vida rural.
Sério
Falando sério, em tempos de sobrecarga de informação pela internet, em especial, redes sociais, “emprenhar pelos ouvidos” virou quase rotina. Por isso, a educação midiática é fundamental, porque ela ensina a avaliar a veracidade de conteúdo online, reconhecer manipulações emocionais, identificar fake news, compreender algoritmos e bolhas informativas.
