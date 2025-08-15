Concurso na Assembleia Legislativa com 200 vagas, senador critica veto à emenda para reasfaltar a BR 319, PT trabalha para se organizar visando as Eleições 2026

Publicada em 15/08/2025 às 14h00
Concurso – A Assembleia Legislativa (Ale) realizará concurso público para admissão de servidores. Estarão disponíveis 200 vagas e mais dezenas de reservas. A organização do certame é da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e deverá ser realizado até o final deste ano. Concurso é fundamental, segundo o secretário Geral, Arildo Lopes, pois “qualifica a mão-de-obra do Poder Legislativo e solidifica a área de recursos humanos”. Arildo sempre faz questão de destacar, de a importância do promotor de Justiça, Geraldo Henrique Guimarães, que participou de toda a organização do concurso orientando para a garantia do sucesso do certame, que visa a qualificação de o quadro funcional efetivo. Os salários dos futuros servidores da Ale-RO são de R$ 6,5 mil a R$ 24 mil para cargos de níveis médio e superior. A FGV em breve divulgará a data do concurso e o início das inscrições.
BR 319 – Inoportuno o veto do presidente Lula da Silva (PT), na última semana, dias antes de vir a Rondônia e Acre, da emenda que facilitaria o licenciamento ambiental para o reasfaltamento da BR 319 (Manaus-Porto Velho), única ligação terrestre de Manaus, Capital do Amazonas, com mais de 2 milhões de pessoas, parque industrial forte, com destaque para motocicletas com os demais Estados. O senador Eduardo Braga (MDB-AM) ocupou a tribuna e fez um pronunciamento contundente manifestando insatisfação com a medida de Lula. “Manaus é o único exemplo mundial de uma cidade com mais de dois milhões de habitantes que está isolada do ponto de vista terrestre do resto do Brasil”, argumentou. A falta de reasfaltamento e manutenção da rodovia prejudica a economia regional e o desenvolvimento sustentável dos povos amazônidas.
BR 319 II – No projeto vetado estava incluso emenda, que aceleraria o licenciamento ambiental, avanço nas obras e a retomada de trânsito seguro na importante rodovia. Sem ela Manaus fica na dependência de abastecimento de produtos básicos pelo Rio Madeira, ou aviação, este praticamente inviável com sérios prejuízos para a economia regional. Em 2024 a seca do Madeira limitou a navegação durante meses, somente a diurna e navios com cargas mínimas, devido ao baixo nível do rio. A população ribeirinha também foi prejudicada, porque teve problemas com os poços de água potável secando, e com a falta de alimentos. “A luta é do povo do Amazonas, de Roraima, de Rondônia e de todo o Brasil, que deseja ter a região Norte integrada por via terrestre ao restante do país. Precisamos usar todos os instrumentos possíveis para tornar realidade o sonho de ver a BR-319 reasfaltada”, afirmou Eduardo Braga.
PT – O partido já foi forte em Rondônia, mas hoje, perdeu muito da sua representatividade. Na Assembleia Legislativa (Ale) tem Cláudia de Jesus e, no Senado (três) e Câmara Federal (oito), nenhum representante. Rondônia tem 52 municípios e nenhum eleito pelo PT. A representatividade já foi das mais expressivas com Fátima Cleide no Senado e Roberto Sobrinho prefeito de Porto Velho, além de prefeitos vereadores, deputados e representantes no Congresso Nacional. Nos bastidores especulações sobre o futuro da deputada Cláudia de Jesus, que a princípio tem a reeleição garantida, de a possibilidade de ela concorrer a uma das duas vagas ao Senado, hoje com Confúcio Moura, presidente regional do MDB e Marcos Rogério, que preside o PL no Estado. O argumento é que ela iria se “sacrificar” politicamente, para ajudar a recuperar a fortalecer o partido. Até as convenções para as eleições gerais de 2026, quando não serão eleitos somente prefeitos, vice se vereadores teremos muitas idas e vindas, mas abrir mão de uma reeleição praticamente segura à Ale-RO é um risco enorme...
Cacoal – Hoje (16) e domingo (17) estará sendo desenvolvido em Cacoal o programa do Governo do Estado, Rondônia Cidadã, que visa facilitar o acesso à população de serviços fundamentais disponibilizados pelo Estado. Nos dias 8 e 9 deste mês o Rondônia Cidadão ocorreu em Pimenta Bueno, quando foram atendidas mais de 1700 pessoas. Ele também foi desenvolvido no Distrito de Visa Alegre do Abunã, em Porto Velho, dia 12. “O nosso trabalho é garantir que nenhum cidadão fique sem atendimento por causa da distância. O Rondônia Cidadã é sobre proximidade, acolhimento e eficiência”, afirmou a secretária Luana Rocha, da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). Cacoal receberá pela segunda vez o Rondônia Cidadã. Em fevereiro foram atendidas mais de 5 mil pessoas no Distrito de Divinópolis. Os trabalhos em Cacoal serão das 8h às 10 h no sábado, e no domingo das 8h às 12h.
Respigo
O ex-deputado federal e ex-presidente regional do PT, Anselmo de Jesus, pai da deputada estadual Cláudia de Jesus, com um longo e admirável militância no partido, onde foi deputado federal, poderia ser o nome dos petistas para disputar o Senado em 2026. Tem representatividade e base eleitoral para entrar na disputa +++ O PT também tem a ex-senadora Fátima Cleide, que obteve 28.409 votos à Câmara Federal em 2022, a quarta mais bem votada, mas não se elegeu devido a legenda. Fátima tem uma influência enorme junto aos servidores públicos federais, porque foi fundamental no processo de transposição +++ Vitória das mais expressivas do Palmeiras pela Conmebol Libertadores, na noite de quinta-feira (14) contra o Universitario em Lima (Peru). No próximo jogo em São Paulo, na quinta-feira (21) no Allianz Park e o Palmeiras pode perder até de 3x0, que se classifica para a fase seguinte +++ Semana de turbulências na Câmara de Vereadores de Porto Velho. Inclusive pedido de cassação do mandato de Marcos Combate (Agir), protocolado pelo presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Bruno Holanda reivindicando investigação.
Comentários
