Cernic amplia atendimento com apoio do deputado Estadual Cirone Deiró

Publicada em 21/08/2025 às 11h25
O Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal (Cernic) conta, a partir de agora, com mais três salas de aula e dois banheiros adaptados. A obra foi executada com recursos viabilizados pelo deputado estadual Cirone Deiró, com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha. A instituição atende 326 alunos, entre crianças, adolescentes e jovens.
Foram investidos R$ 617.597,84 na execução do projeto. Com a construção das novas salas, será possível ampliar o número de alunos da entidade, principalmente do programa de educação de jovens e adultos. Além de Cirone Deiró, prestigiaram a inauguração, a primeira dama do estado, Luana Rocha, a primeira dama do município, Joliane Fúria, o presidente da Câmara Municipal, Gimenez Fritz, o superintendente Regional de Educação, Bertino Neto, os vereadores Alaézio do Teixeirão, Nice Condaque, Dra Amália Milani, Zivan Almeida e Paulinho do Cinema, de Cacoal, Nemias Aquino de Ministro Andreazza e Oscar Porto, de Alvorada, além de representantes de outros segmentos sociais do município. O evento contou também, com a participação de pais e alunos, que comemoraram a conquista.
O presidente do Cernic, Ednilson Corá Caleiro e a diretora Nalzira de Fátima destacaram a importância do apoio do deputado, da secretária de estado da educação, Ana Lúcia Pacini e do governador, coronel Marcos Rocha, para que a obra fosse executada. Eles agradeceram também aos demais parceiros da entidade. “A construção dessas salas era uma necessidade antiga, mas estava fora do nosso alcance, no entanto, buscamos o apoio do deputado Cirone, que não mediu esforços para que esse projeto se tornasse realidade”, disse Nalzira. Ela afirmou ainda, que o deputado é um apoiador contínuo da instituição.
Luana Rocha disse que o trabalho de parceria em favor do Cernic, tem garantido as condições necessárias para que a instituição continue atendendo quem precisa. “Quando muitas pessoas trabalham com o propósito de fazer o bem, o resultado se multiplica”, afirmou.
Cirone Deiró disse que o Cernic é um orgulho para o município e que permanece a disposição para continuar ajudando no que for necessário. Ele elogiou o trabalho desenvolvido pela direção e pelos demais profissionais e destacou a importância da parceria com o governador, coronel Marcos Rocha. “A construção destas salas se tornou realidade, porque o governador se importa com esta instituição”, disse.
A defesa das pessoas com deficiência está entre as prioridades de trabalho de Cirone Deiró. Suas ações, nessa área, englobam a realização de eventos, de audiências públicas, criação de leis e estruturação de entidades.
