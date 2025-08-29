Campeonato Rondoniense de Futebol de Base encerra inscrições e define próximos passos

Publicada em 29/08/2025 às 14h33
As inscrições para o Campeonato Rondoniense de Futebol de Base terminaram na última quarta-feira, 27, com a confirmação de equipes nas categorias Sub-15 e Sub-17, segundo a Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER).
A organização informou que na próxima terça-feira, 2, serão divulgadas as datas do arbitral e do início da competição. O torneio é promovido pela FFER e coordenado pelo Departamento de Bases, sob a responsabilidade do desportista Natal Pimenta Jacob, conhecido como Natalzinho.
No Sub-15, estão confirmados os clubes Genus, Brazuca, Rondoniense, Gazin PVH, Rolim de Moura, Sant German, Atlético Cacoal, Guaporé, Cacoalense, Vilhena e Espigão.
Na categoria Sub-17, a disputa terá a participação de Genus, Brazuca, Gazin PVH, Ji-Paraná, Sant German, Cacoalense, Rondoniense e Espigão.
