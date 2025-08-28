Campeonato Municipal de Futebol de Campo começa neste domingo em Presidente Médici

Publicada em 28/08/2025 às 08h56
O Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Presidente Médici começa neste domingo, 31 de agosto, às 16h, com o confronto de abertura entre América FC x Atlético Mediciense FC, no estádio municipal. A competição, realizada pela SEMEC/Prefeitura de Presidente Médici, será disputada em chave única, todos contra todos, com jogos de ida e volta. Ao final da fase classificatória, os quatro primeiros avançam para a semifinal, também em partidas de ida e volta. A grande final será em jogo único, prometendo fortes emoções para a torcida.
Sete equipes estão confirmadas na disputa pelo título: América FC, Atlético Mediciense FC, Rainha da Paz EC, Vila Santo Antônio A, Vila Santo Antônio B, Beira Rio EC e Falcons FC. O formato garante equilíbrio e expectativa de partidas acirradas, reforçando a tradição do futebol amador no município e proporcionando lazer e entretenimento à comunidade.
O diretor municipal de esportes, Denilson Melo, ressaltou a relevância do torneio: “Nosso objetivo é fortalecer o esporte local, valorizar os atletas de Presidente Médici e oferecer lazer de qualidade à população. Tenho certeza de que teremos grandes jogos e uma bela participação da comunidade”, afirmou. O campeonato promete movimentar a cidade com jogos equilibrados, integração entre os munícipes e arquibancadas cheias ao longo de toda a competição.
