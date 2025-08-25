Publicada em 25/08/2025 às 11h09
A Copa Madeirão de Futebol de Várzea, promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), chega à sua reta decisiva. A competição, que movimenta atletas, torcedores e comunidades da capital.
Nesta semana começam as semifinais. O primeiro duelo já está confirmado: terça-feira (26) – 19h30 – Real São Sebastião X Galáticos.
A grande final está marcada para o dia 30 de agosto (sábado), no Campo do 13, prometendo reunir grande público para a festa do futebol de várzea da cidade.
PREMIAÇÃO E PATROCINADORES
Copa Madeirão se consolida como uma das maiores competições de futebol amador da região
A Copa Madeirão conta com o apoio de empresas parceiras que acreditam no poder do esporte como ferramenta de transformação social. O Grupo HO, que atua no setor automotivo, vai premiar o time campeão com R$ 10 mil. Já a Ecoparque, empresa referência em tratamento de resíduos, entregará R$ 5 mil ao vice-campeão.
O secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, destacou a importância da competição para a capital. “A Copa Madeirão é muito mais que um campeonato. É um espaço de integração comunitária, de incentivo à prática esportiva e de valorização dos talentos da nossa várzea. O apoio dos patrocinadores mostra a força do esporte como ferramenta de transformação social. A grande final será uma verdadeira celebração para Porto Velho”.
Com partidas emocionantes e uma premiação histórica, a Copa Madeirão se consolida como uma das maiores competições de futebol amador da região, reforçando o compromisso da Prefeitura de Porto Velho em apoiar o esporte e proporcionar lazer e qualidade de vida para a população.
