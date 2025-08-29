Brasileirão tem Derby; Jogos de ida da Copa do Brasil; Tabelinha Rondoniense

Publicada em 29/08/2025 às 09h30
Pelo Brasileirão, o destaque da rodada fica por conta do Derby. Jogos de ida da Copa do Brasil. Tabelinha Rondoniense: JIR em outubro, e futebol amador são destaques.
Rodada 22 do Brasileirão promete mudanças no topo e na luta contra o Z4. Copa do Brasil: Cruzeiro e Corinthians saem na frente nas oitavas. Bahia vence e abre vantagem.
Brasileirão - A 22ª rodada do Brasileirão Betano 2025 começa no sábado (30) e promete agitar a tabela. O clássico paulista Corinthians x Palmeiras é o jogo mais esperado, com impacto direto no topo. No domingo (31), Flamengo x Grêmio pode definir quem segue na cola da liderança, enquanto Cruzeiro x São Paulo vale posição no G6. Na parte de baixo, Vitória encara o Atlético-MG tentando respirar, e Vasco visita o Sport em duelo direto contra o rebaixamento. Rodada quente, de olho em título e sobrevivência.
Copa do Brasil - A noite de quarta (27) foi de emoção na Copa do Brasil. O Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 2 a 0 na Arena MRV, com gols de Fabrício Bruno e Kaio Jorge, e pode até perder por um gol na volta, no Mineirão, para avançar. Já o Corinthians bateu o Athletico-PR por 1 a 0, gol de Gui Negão, e joga por empate na Neo Química Arena. No clássico carioca, Vasco e Botafogo ficaram no 1 a 1 em São Januário, deixando tudo aberto para a decisão no Engenhão.
Na Arena Fonte Nova, o Bahia saiu na frente nas quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Fluminense por 1 a 0. O gol foi marcado por Luciano Juba, que aproveitou passe de Jean Lucas e celebrou o triunfo diante da torcida no finalzinho do jogo. O resultado dá ao Tricolor a vantagem de jogar pelo empate no duelo de volta, marcado para o dia 10 de setembro, no Maracanã. Já o Flu precisará vencer por dois gols de diferença para avançar.
Tabelinha Rondoniense
Copa Madeirão define finalistas em Porto Velho. Campeonato Municipal agita Presidente Médici a partir de domingo (31). Ji-Paraná recebe fase final do JIR 2025 em outubro.
Madeirão - A Copa Madeirão de Futebol de Várzea conheceu seus finalistas em uma noite eletrizante na terça (26). Nos pênaltis, o Galáticos superou o Real São Sebastião por 6 a 5, enquanto o Disfruta FC venceu o Pinheiro FC por 3 a 2. Agora, os dois decidem o título no sábado (30), às 19h, no Campo do 13. Com 75 equipes e quase 300 gols marcados, o torneio reforça sua força como um dos maiores eventos do futebol amador da região, valorizando atletas e comunidades de Porto Velho.
Médici - O Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Presidente Médici começa domingo (31), às 16h, com América FC x Atlético Mediciense no estádio municipal. Sete equipes disputam o título em formato de todos contra todos, com semifinais e final decisiva em jogo único. A competição, organizada pela Prefeitura via SEMEC, promete equilíbrio, rivalidade e arquibancadas cheias, reforçando a tradição do futebol amador e oferecendo lazer e integração à comunidade.
JIR - Os Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) 2025 já têm data marcada: de 9 a 22 de outubro, Ji-Paraná será palco do maior evento esportivo do Estado. A competição, organizada pelo Governo de Rondônia, via Sejucel, reunirá atletas de diversos municípios em uma grande celebração do esporte. A mudança no calendário garante melhor estrutura e logística para atletas e público, prometendo jogos de alto nível, integração entre cidades e forte impacto na economia local.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!