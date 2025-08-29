Braguin é o novo nome no tabuleiro; Chrisóstomo quer irmão de Lula na CPMI; e Saúde é o “leão” da vez para o governo enfrentar

Publicada em 29/08/2025 às 08h04
SURGE UM NOME NOVO PARA O PALÁCIO RIO MADEIRA? O CORONEL BRAGUIN ANDA PENSANDO NO ASSUNTO
Há sim novidade no ar, em relação à futura disputa pela cadeira de Marcos Rocha, no Palácio Rio Madeira/CPA. Segundo o jornalista Robson de Oliveira, o comandante da PM de Rondônia, coronel Régis Braguin, estaria pensando em lançar seu nome para o rol dos pretendentes à sucessão de Rocha, seu chefe. Questionado por este Blog, Braguin não negou a pretensão, embora tenha dito que respondeu a Robson mais em tom de brincadeira, informalmente, mas que realmente tem ouvido comentários positivos sobre esta possibilidade, que, por enquanto, não passa apenas de um pré-projeto ainda distante.
“Não tenho pensado nisso. Minha preocupação é a missão que tenho tentando cumprir da melhor forma, à frente de uma das instituições mais respeitadas da nossa terra. E , é claro, não faria absolutamente nada que não fosse uma missão a mim dada pelo Governador. Braguin obviamente teria que romper várias etapas, mas não daria um só passo antes de ter o sinal verde do comandante que está acima do comando da PM.
Teria chances reais este paranaense de Cascavel? Regis Braguin é um nome novo numa eventual corrida política. Recém completou 43 anos de idade. Escolhido a dedo para o comando da PM pelo Coronel Marcos Rocha, que conhece profundamente a farda e a estrutura da nossa Polícia Militar, porque é egresso dela, Braguin tem se destacado pelos resultados altamente positivos que tem conquistado no período em que comanda a instituição militar. Desde que foi designado para o cargo, os números positivos de combate ao crime deram um salto, assim como uma sucessão de vitórias sobre as facções e o crime organizado. Braguin tem feito muito mais com o mesmo, já que o efetivo da PM continua igual, mas os resultados são muito bons.
Claro que é muito cedo para se falar em questões definitivas, mas a chegada do nome novo e cheio de vitalidade, com serviços prestados à segurança pública (um dos pontos nevrálgicos que mais afetam sociedade) e vencendo a guerra contra o crime, pode abrir uma perspectiva até agora não analisada, sobre o a sucessão estadual. Braguin diz que é seguidor das teorias do governador goiano e presidenciável Ronaldo Caiado, que tem sido um inimigo duríssimo contra a bandidagem.
Por enquanto, os nomes já postados publicamente para a disputa ao Governo, são os de Fernando Máximo, Adailton Fúria e Hildon Chaves. Braguin seria o novo, nesse pacote. Que não subestimem o Coronel!
TCU DIZ QUE LICENÇA AMBIENTAL DO IBAMA PARA A BR 319 DEVE SER VALIDADA. ISSO ADIANTA ALGUMA COISA?
Vai. Volta. Vai. Volta. Seria cômico, não fosse trágico tudo o que acontece com a situação da BR 319 aquela que já deveria estar ligando há anos, por asfalto de qualidade, a Capital do Amazonas ao restante do país. Manaus é a única Capital do mundo com mais de 2 milhões de habitantes, que está isolada do restante do seu país por terra. E enquanto as ONGs orientam o que deve ser feito, o Ministério Público Federal as atende e grande parte do Judiciário atende as ONGs e o MPF, o interminável sofrimento da população, que tanto precisa de uma rodovia entre Manaus e Porto Velho, fica sendo empurrada de um lado para o outro, nesta disputa ideológica que parece não ter fim. Agora, surge outra vitória do bom senso, mas, é claro, não se sabe até quando não virá outra decisão judicial para impedir a obra.
Nesta semana, o Tribunal de Contas da União rejeitou o pedido de anulação da licença prévia concedida pelo Ibama, em 2022, para as obras de reasfaltamento do chamado Trecho do Meio, de cerca de 450 quilômetros, o que está em pior estado. O ministro Walter Rodrigues do TCU, decidiu que a paralisação das obras, com as constantes interrupções do tráfego, poderia causar caos e enormes danos a toda a população que depende da rodovia, para seus deslocamentos entre Manaus, Porto Velho e o restante do Brasil. Disse o óbvio, mas claro, esqueceu de dizer que a posição do Tribunal de Cornas pode ser derrubada a qualquer momento, por qualquer juiz de primeira instância, que reze pela cartilha ambientalista.
Fosse num país onde os interesses de pelo menos 20 milhões de pessoas se sobrepusessem a discursos ideológicos que atrasam a vida de todos; se não tivéssemos que prestar contas a governos estrangeiros sobre como devemos cuidar da nossa Amazônia; se nosso Ministério do Meio Ambiente não fosse gerido por interesses de fora e nossa ministra não fosse a Rainha das ONGs, certamente este assunto já estaria liquidado há décadas. Mas não está e, lamentavelmente, não testará tão cedo. Queira ou não o TCU.
CPMI: MARCOS ROGÉRIO CHAMA DIRETOR GERAL DA PF E CHRISÓSTOMO A FREI CHICO, IRMÃO DO PRESIDENTE LULA
Dois rondonienses, ambos do PL e ambos membros da CPMI da Roubalheira dos Velhinhos, um como titular e outro como suplente, já anunciaram querem explicações sobre a participação de Frei Chico, irmão de Lula , no escândalo dos desvios ilegais de mais de 6 bilhões de reais dos aposentados. O senador Marcos Rogério, suplente na Comissão, publicou nas redes sociais: “Sem Blindagem. Protocolei na CPMI do INSS, uma série de requerimentos, incluindo a convocação do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para explicar porque Frei Chico, irmão do presidente Lula e o sindicato ligado a ele, não estão sendo investigados . É hora de exigir transparência e respostas sobre as fraudes que prejudicaram nossos aposentados”.
Já o Coronel Chrisóstomo, que propôs a primeira CPI, depois transformada em Comissão Mista e membro titular dela, usou o microfone da Câmara para tratar do assunto. Primeiro, desmentiu parte da mídia, que está noticiando que a Comissão não iria convocar o irmão do Presidente. “Deixem de mentir para o povo brasileiro. Falem a verdade!”, exigiu Chrisóstomo, vociferando como sempre. Depois, avisou que Frei Chico vai sim ser convocado a depor na CPMI por ele mesmo, caso não seja chamado por outro membro. Em vídeo, Chrisóstomo ironiza o que considera de ações do presidente Lula para salvar o irmão. “Dilma na pauta, para ser investigado e em troca salvar o irmão. Não vai dar certo . Eu vou intimar Frei Chico”, avisou, através das suas redes sociais.
A pressão do Planalto sobre a CPMI é bastante forte. Mas os membros da oposição que a comandam garantem que não irá tirá-los da missão de esclarecer toda a roubalheira e denunciar os envolvidos, sejam quem forem. O que se espera é que ela aponte o dedo também para membros do próprio Congresso, que poderiam estar envolvidos. O Senado, por exemplo, não quer explicar o que fazia o tal Careca do INSS em vários gabinetes e porque suas visitas foram colocadas em sigilo por 100 anos. Saberemos sobre isso algum dia?
ACORDO DÁ FIM À GREVE DOS PROFESSORES. AGORA O LEÃO A MATAR É O DOS MÉDICOS E DO PESSOAL DA SAÚDE
Morto um leão, há pelo menos dois outros para matar todo o dia. É assim a vida de um governante. Mal comemorava acordo que acabou com a greve dos professores, o governador Marcos Rocha e sua equipe já enfrentam outro problemão: a paralisação anunciada dos médicos e servidores da saúde. O acordo com o Sintero foi selado em audiência de conciliação no TJ de Rondônia, assegurando não apenas a retomada das aulas, mas também a reposição integral dos dias suspensos durante o período de paralisação. Também ficou combinado que não haverá novas greves promovidas pelo Sintero até janeiro do ano que vem.
Na audiência, ficou registrado que, desde o início da atual gestão, os servidores da Educação já acumulam mais de 110 por cento de aumento em seus vencimentos, alcançando o piso salarial da categoria. Professores e técnicos, segundo o governo, passaram a ser melhor remunerados. A partir de agora, contarão com benefícios ampliados: o vale-transporte será reajustado para 200 reais a todos os que recebem até quatro salários mínimos (6.072 reais), enquanto o vale-alimentação será fixado em 500 reais para todos os servidores da pasta.
Haverá ainda novos avanços para os professores. Já os médicos e o pessoal da saúde, sem conseguir avanços nas negociações do plano de carreira e reajuste dos salários, estão se preparando para uma paralisação, junto com técnicos da saúde. É um setor nevrálgico para a população e, certamente, algum acordo pode surgir nos próximos dia.
DNIT ELEVA PISTA DA BR 425 PARA GUAJARÁ, ACABANDO COM O RISCO DE INUNDAÇÃO EM DETERMINADOS TRECHOS
Nos últimos anos, o inverno amazônico trouxe muitos transtornos para quem trafega pela BR 425, na ligação da BR 364 e a 425, que a liga até Guajará Mirim. No ano passado, a rodovia teve trechos inundados por causa da elevação dos rios e igarapés da região. As águas chegaram a mais de um metro em parte da rodovia e os motoristas precisam usar um desvio de quase 50 quilômetros por uma estrada vicinal, para não se arriscarem a enfrentar as áreas alagadas. Contudo, é muito provável de que já neste ano, a situação tenha sido, senão resolvida definitivamente, ao menos de forma paliativa.
Agora, o Dnit está realizando obras de elevação dos trechos mais atingidos. Entre os quilômetros 50 e 52 está sendo feita a elevação dos locais mais atingidos pelas cheias através de pedras, algumas enormes, que vão corrigir o problema e permitir que, se tudo estiver pronto nos próximos meses, quando chegar a pesada temporada das chuvas, se tenha superado a situação mais grave das alagações. Segundo o diretor regional do Dnit, engenheiro André Santos, “a aplicação do material à base de pedras, vai melhorar a trafegabilidade e garantir mais segurança no trecho”.
Não há ainda um prazo determinado para que as obras de elevação da pista sejam concluídas. O trabalho está sendo feito com a maior rapidez possível, para que, quando o inverno chegar, daqui a cerca de 90 dias, a situação esteja contornada. O Dnit está fazendo todos os esforços possíveis para amenizar o problema que atinge uma das principais rodovias federais do Estado.
SE AS MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO ELEITORAL NÃO FOREM APROVADAS ATÉ OUTUBRO, NÃO VALERÃO PARA 2026
Não será fácil, quanto chegou a parecer inicialmente. O Senado adiou duas vezes nesta semana, por falta de acordos e consenso, a votação de um dos projetos que estão ligados à futura minirreforma eleitoral, que será votada posteriormente. A partir da votação, se corrigiriam injustiças cometidas contra políticos que perderam seus mandatos, mas continuam sem recuperá-los, mesmo que já estejam afastados da vida pública há muitos anos, quando o prazo máximo deveria ser de oito anos. Em Rondônia, a mudança na legislação beneficiaria, de imediato, o ex-governador Ivo Cassol e o ex-senador Acir Gurgacz, entre outros políticos. O assunto emperrou, mesmo depois de um acordo de líderes, porque o MDB mudou de ideia na última hora.
O relator da proposta, o senador Weverton Rocha, do Maranhão, havia fechado todos os acordos. Basicamente, este projeto específico determina uma mudança na lei da Ficha Limpa. Pela redação, ninguém pode cumprir mais de oito anos de condenação, por perda dos direitos políticos. Até os partidos aliados ao atual governo estavam a favor. O acordo foi selado para a votação na terça -feira, mas na enésima hora saiu da pauta. Nesta quarta também. O acordo foi rompido pelo MDB, que exige algumas mudanças no texto. Weverton prometeu fazê-las e levar ao plenário o mais rápido possível, para a aprovação.
Há ainda outra votação prevista, daí sim de uma mais ampla Reforma Eleitoral, em que o mesmo assunto está incluído. Mas, nela, há um quesito que pode atrapalhar a futura aprovação. O tema que deve causar mais questionamentos pelos partidos de base do governo, é a emenda do senador Espiridião Amin que criar o voto impresso, como comprovante, já na próxima eleição. Caso não haja votação tanto da mudança na Lei da Ficha Limpa quanto da Lei Eleitoral até o primeiro dia de outubro próximo, nada poderá ser usado na eleição do ano que vem. Qualquer mudança só vale para a próxima disputa nas urnas, caso seja aprovada um ano antes do pleito. A partir de agora, já não se sabe se as votações irão ou não acontecer em tempo hábil.
QUALIDADE DA CARNE E EXCELÊNCIA NA SANIDADE ANIMAL FAZEM NOSSA CARNE CONQUISTAR MERCADOS INTERNACIONAIS
No ano passado, Rondônia computava mais de 18 milhões e 500 mil cabeças de gado. Porto Velho registrava o maior rebanho bovino do Estado, com mais de 1 milhão e 600 mil cabeças. Somos o sexto rebanho bovino do país, duas posições acima do que éramos no início dos anos 2000. Qual nossa diferença, em relação ao restante do país produtor? Uma delas é a qualidade da carne aqui produzida, chamada a carne verde, onde o gado se alimenta basicamente de pasto e não há produtos químicos para fazê-lo aumentar de peso ou produzir mais carne. O outro é ainda mais importante: nosso rebanho está livre da aftosa, sem vacinação, graças a uma parceria entre os produtores e governo do Estado, reunidos na agência Idaron, que coloca nosso gado sob excelência, quando se trata da sanidade do rebanho.
As iniciativas nos cuidados com a sanidade animal, ganharam novos contornos nos últimos anos, durante a gestão do governador Marcos Rocha. O esforço tem garantido índices elevados de controle e monitoramento, fortalecendo a economia, ampliando a valorização da pecuária e consolidando a abertura de mercados internacionais para a carne rondoniense. Rocha destaca que o avanço do setor é fruto de decisões políticas alinhadas à vocação econômica. “Rondônia tem mostrado ao Brasil que é possível aliar produtividade e responsabilidade sanitária. Esse trabalho sério, realizado em parceria com os produtores, garante a qualidade do rebanho e fortalece nossa posição como um dos maiores exportadores de carne do país”, comemorou.
As ações são fundamentais para assegurar que Rondônia continue livre de doenças que poderiam comprometer a produção e a competitividade no mercado internacional. Rocha destaca que “tudo isso é resultado de planejamento, gestão responsável e da confiança que construímos com nossos produtores. Rondônia está preparada para crescer ainda mais, sempre com responsabilidade e credibilidade no cenário nacional e internacional”.
BITTAR DIZ QUE MENSAGEM DO PAPA AOS BISPOS DA AMAZÔNIA ENSINA QUE CRIANÇAS SÃO MAIS IMPORTANTES QUE ÁRVORES
O que chama de “os adoradores do bezerro de ouro, ou seja do amor extremo ao meio ambiente da Amazônia, em detrimento de milhões de pessoas que vivem na pobreza, passam fome, estão abandonadas e não têm futuro”, segundo o senador Márcio Bittar, mereceu um puxão de orelhas do Papa Leão XIV. Até que enfim uma voz do comando da Igreja Católica decide dar mais importância aos seres humanos do que às árvores e às ONGs internacionais, que ditam que, nesta floresta, as pessoas são invasoras. Segundo um vídeo de Bittar, que “bombou” nas redes sociais, Sua Santidade enviou uma mensagem aos bispos da Amazônia, com uma espécie de puxão de orelhas.
“Por décadas, lutando pelo povo da Amazônia, nos sentíamos sós. Vimos nossa região se transformar num laboratório pra certas ideologias estranhas”, diz Bittar no vídeo, lembrando que, a partir da posição do Papa, finalmente surge uma luz no fim do túnel. “As ONGs e a esquerda usaram a Amazônia como pretexto, enquanto ignoraram solenemente a pobreza do nosso povo!”. Para ele, “até setores da Igreja pareciam se esquecer do ser humano para adorar apenas a natureza”. Mas agora surge o Papa Leão XIV, “trazendo esperança”.
Segundo Bittar, o Papa enviou mensagem aos Bispos da Amazônia, condenado o que, como líder de milhões e milhões de católicos, chamou de “idolatria ideológica”. Sua Santidade também repudiou o exagero da adoração à natureza. E lembrou, citando a Bíblia que “são insensatos os que , através dos bens visíveis, não souberam conhecer o Criador”. Para Bittar, “é o fim de uma ideologia que coloca uma árvores acima de uma criança!” Vale a pena assistir a todo o vídeo no link https://www.facebook.com/share/v/1BLXQRPDDE/?mibextid=wwXIfr.
FEDERAL DESCOBRE QUE O PCC TEM MAIS DE 30 BILHÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS
Quando se fala que o crime organizado é muito mais do que morte, violência, assassinatos em série, ameaças, domínio dos presídios e cadeias e risco às pessoas decentes, há quem ache exagerado. Mas a verdade é que as facções já estão presentes em inúmeros setores da vida brasileira. Inclusive lavando bilhões de reais em negócios que são, aparentemente legais. Para se ter ideia da podridão, a Polícia Federal descobriu, nesta semana, participando de uma megaoperação contra o crime organizado, que identificou ao menos 40 Fundos de Investimentos comandados pelo Primeiro Comando da Capital, o PCC. O patrimônio amealhado pelos criminosos supera os 30 bilhões de reais.
As operações financeiras aconteciam justamente no mercado financeiro paulista, por integrantes infiltrados na famosa Faria Lima. Esses fundos de investimentos foram utilizados como estruturas de ocultação de patrimônio, afirmam os auditores federais. Esses fundos financiaram a compra de um terminal portuário; quatro usinas produtoras de álcool, além de duas usinas em parceria ou em processo de aquisição; 1.600 caminhões para transporte de combustíveis e mais de 100 imóveis pelo Brasil.
No total são 40 Fundos de Investimentos, fechados com um único cotista, geralmente com outro fundo de investimento, criando camadas de ocultação do dinheiro criminoso. O maior volume de dinheiro é obtido através de postos de combustíveis e empresas de ônibus, comandadas por laranjas das facções.
PERGUNTINHA
Qual sua opinião do governo brasileiro realizar a Operação Atlas, com exercícios militares das nossas Forças Armadas a apenas 30 quilômetros da fronteira com a Venezuela, exatamente num momento em que os americanos ameaçam atacar o nosso vizinho, em busca de prender o ditador Nícolas Maduro, acusado de comandar o tráfico internacional de drogas na região?
