Bagattoli pode disputar governo; Marcos Combate exagera; Máximo precisa se explicar

Publicada em 18/08/2025 às 09h04
Qual é a relação do deputado Fernando Máximo com o lobby das Big Techs?
CARO LEITOR, conforme reportagem publicada no Intercept_Brasil, assinada pela jornalista Tatiana Dias, com o título: “Deputado bolsonarista apresentou emenda feita por lobista da Meta para afrouxar lei que protege crianças na internet”, revela que o gerente de políticas públicas da Meta, Marconi Borges Machado, teria criado ao menos duas das quatro emendas apresentadas pelo deputado federal Fernando Máximo (UB-RO) ao Projeto de Lei 2628/2022, no sentido de flexibilizar a proteção infanto-juvenil na internet. O entendimento é que a modificação através das emendas apresentadas por Máximo tem como intuito enfraquecer o texto original do referido projeto de lei e favorecer a big tech em questão. Neste caso, a emenda apresentada por Máximo reduz a responsabilidade das big techs na proteção infanto-juvenil. Por sua vez, foi identificada a partir dos metadados disponibilizados no site da Câmara dos Deputados. Máximo é ex-oficial do exército, policial civil, evangélico neopentecostal, prega nos púlpitos das igrejas neopentecostais, segue o lema “Deus, pátria e família” e representa os interesses da ADHONEP – Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Curiosamente, apresenta uma emenda contra um projeto de lei que protege as crianças e adolescentes na internet. Assim, qual é a relação de Máximo com o lobby das Big Techs? Um representante do povo não pode servir a dois senhores: ou defende os interesses da família ou se ajoelha para o lobby das Big Techs.
Explicar
O deputado federal Fernando Máximo (UB-RO) precisa explicar ao Brasil e aos rondonienses, em especial, ao público evangélico, a Adhonep, Maçonaria e outros, os reais motivos que o levaram a apresentar uma emenda parlamentar permitindo a ocultação de dados e relatórios da Meta no tocante a crianças e adolescentes.
Gastou
Sigo inquieto me perguntando: O que a Meta vai entregar de conteúdo do deputado federal Fernando Máximo (UB-RO) nas eleições de 2026? Máximo foi um dos candidatos que mais gastou com impulsionamento nas redes sociais nas eleições de 2022.
Preço
O favor que o deputado federal Fernando Máximo (UB-RO) fez à Meta – Facebook, Instagram e WhatsApp - tem um preço. Daí eu pergunto: o que ele vai cobrar da Meta nas eleições de 2026?
Espaço
Vale destacar que o referido parlamentar nunca responde às nossas indagações. Por sua vez, o espaço na coluna está aberto e ele pode entrar em contato pelo número (69) 99945-7023 e responder aos nossos questionamentos.
0800
Na participação do programa News 5.1 da Rema TV, o advogado Samuel Costa (Rede-Porto Velho) afirmou que "não foram 0800 as emendas modificativas propostas pelo deputado federal Fernando Máximo (UB-RO) ao Projeto de Lei 2628/2022".
Família
Segundo o advogado Samuel Costa (Rede-Porto Velho), as emendas apresentadas pelo deputado federal Fernando Máximo (UB-RO) ao Projeto de Lei 2628/2022 deixam as crianças vulneráveis à ação de aliciadores de menores nas plataformas digitais. Costa considerou um desserviço à família cristã.
Time
Para o advogado Samuel Costa (Rede-Porto Velho), o deputado federal Fernando Máximo (UB-RO) é “do time de falsos cristãos que arrota moralidade, anda com a Bíblia debaixo das axilas, prega em cultos e vive sentado em bancos de igrejas para enganar o povo, principalmente, os cristãos”.
Defendeu
O advogado Samuel Costa (Rede-Porto Velho) defendeu que o Ministério Público Federal, a Procuradoria Geral da República e a Polícia Federal devem investigar a conduta do deputado federal Fernando Máximo (UB-RO) em relação às emendas apresentadas ao Projeto de Lei 2628/2022.
Possível
O senador Jaime Bagattoli (PL-Vilhena), por onde passa, já fala como possível pré-candidato a governador nas eleições do próximo ano. Neste caso, o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) deverá concorrer à reeleição ao Senado.
Acesso
Falando em PL, os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) solicitaram na sexta-feira (15) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que parlamentares e lideranças do Partido Liberal (PL) tenham acesso livre a Bolsonaro durante a prisão domiciliar.
Incluíram
Além das lideranças e parlamentares do PL, os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) incluíram no pedido de visitas ao ministro Alexandre de Moraes do STF o vice-presidente do PL em Rondônia, Bruno Scheid. Neste caso, não se pode visitar Bolsonaro sem uma prévia autorização judicial.
Inaugurou
O governador Coronel Marcos Rocha (UB-Porto Velho) inaugurou 84,5 km da RO-370 da Rodovia do Boi, agora batizada de TrânsRondônia. Essa rodovia estadual liga o município de Corumbiara, localizado no Cone Sul, ao município de Parecis, na Zona da Mata. Agora, o desafio de Rocha é entregar os 72 km restantes.
Greve
Falando em desafio, o governador Coronel Marcos Rocha (UB-Porto Velho) precisa tomar a frente ou designar o secretário-chefe da Casa Civil para colocar um fim na greve da Educação. O SINTERO e o movimento grevista decidiram radicalizar e isso pode prejudicar o ano letivo.
Surpresa
A presença do prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) foi a grande surpresa na inauguração da Rodovia TrânsRondônia em Corumbiara. Léo foi muito aplaudido e assediado com pedidos de selfies e fotos pelos presentes ao evento.
Oposição
A oposição deve ter compromisso com a verdade e manter o respeito a quem faz oposição sem baixar o nível de adjetivos na linguagem do discurso. Neste caso, o vereador Marcos Combate (Agir-Porto Velho) exagerou quando chamou o prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) de mentiroso nas redes sociais.
Responsável
A oposição responsável precisa ser fiscalizatória e propositiva, sem denuncismo barato, sensacionalismo e ofensas pessoais. Quando a oposição é responsável, ela contribui para a construção da democracia e do pluralismo no pensamento político, voltada diretamente para os reais interesses da população.
Estagiário
A Assembleia Legislativa de Rondônia -Ale-RO, comemora hoje (18) o Dia do Estagiário. Por iniciativa do presidente e do primeiro-secretário da Mesa Diretora da Casa de Leis, deputado estadual Alex Redando (Republicanos-Ariquemes) e do deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho), respectivamente, trouxeram os palestrantes Luiz Felipe Pondé e Fabricio Carpinejar para palestrar para os estagiários da Ale-RO.
Sério
Falando sério, enquanto o Brasil discute os riscos de adultização precoce e da exploração de crianças nas redes sociais, o deputado federal Fernando Máximo (UB-RO) escolheu legislar em favor das Big Techs. O objetivo é enfraquecer a proteção infanto-juvenil na internet prevista no Projeto de Lei 2628/2022. Neste caso, ele se curvou aos lobistas da Meta em vez de proteger os interesses das famílias brasileiras e das nossas crianças? O espaço segue aberto para resposta.
