Atleta é homenageado no encerramento da fase estadual paralímpica do Joer 2025

Publicada em 25/08/2025 às 09h04
A fase estadual paralímpica dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) 2025 foi encerrada no sábado (23), em Porto Velho, com a homenagem ao atleta paralímpico rondoniense Elizeu de Sá Pires. A solenidade, promovida pelo governo de Rondônia celebrou conquistas esportivas e encerrou as competições que reuniram estudantes de todas as regionais do estado, realizadas em paralelo à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, comemorada de 21 a 28 de agosto.
Durante a solenidade de encerramento, o atleta recebeu o Troféu Super Campeão do Joer, reconhecimento pela carreira marcada por títulos nacionais e internacionais no halterofilismo e no atletismo. Entre os principais feitos, destacam-se a medalha de ouro conquistada em 1992, em Goiânia; a prata nos World Games, em 2001, na Inglaterra; além de oito títulos dos Regionais Norte. Os vencedores da fase estadual do Joer 2025 representarão Rondônia nas Paralimpíadas Escolares, em novembro, em São Paulo.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a valorização do esporte inclusivo no estado é fundamental. “O esporte transforma vidas, e as histórias de superação e dedicação inspiram não só os atletas paralímpicos, mas toda a sociedade rondoniense. O governo segue trabalhando para promover iniciativas que garantam oportunidade e reconhecimento a todos os nossos atletas”, salientou.
A solenidade celebrou conquistas esportivas e encerrou as competições que reuniram estudantes de todas as regionais do estado
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Ana Pacini, ressaltou o papel da educação paralímpica e o compromisso com os estudantes-atletas. “A parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro fortalece a formação de profissionais e amplia as condições para que nossos alunos com deficiência tenham acesso ao esporte. Essa fase do Joer mostra a força de Rondônia na inclusão e no incentivo ao desenvolvimento dos jovens atletas.”
SUPERAÇÃO E INCLUSÃO
O Joer 2025, realizado em etapas regionais e estadual, é a maior competição estudantil do estado e integra diferentes modalidades, adaptadas às necessidades dos participantes paralímpicos. Além das disputas esportivas, a programação incluiu apresentações culturais, juramentos dos atletas, técnicos e árbitros, e o acendimento da pira olímpica.
O coordenador da Coordenadoria de Educação Física, Arte, Cultura e Esporte Escolar (Cefacee), Alan Raniere, enfatizou o legado desta edição. “O Joer paralímpico representa a superação, a inclusão e o protagonismo dos nossos atletas. Cada competição é um passo para mostrar que a escola é também um espaço de transformação por meio do esporte.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!