Armando Babaioff compartilha foto rara com namorado e celebra destaque em festival

Publicada em 13/08/2025 às 15h37
Armando Babaioff, que interpreta Vanderson na novela das 19h, Dona de Mim, da TV Globo, publicou nas redes sociais uma foto inédita ao lado do namorado, Victor Novaes. Na imagem, o casal aparece abraçado durante uma viagem à Escócia. Com informações do O Dia.
O ator também divulgou registros de sua passagem pela Europa para apresentar o espetáculo Tom na Fazenda no Festival de Edimburgo. A peça foi indicada pelo jornal britânico The Guardian como um dos 20 espetáculos imperdíveis do verão europeu. “Incrível! Ser destacado por um dos maiores veículos de comunicação do Reino Unido, ao lado de nomes consagrados como Brian Cox, é uma conquista especial para um espetáculo brasileiro”, comemorou Babaioff.
Armando e Victor se conhecem há mais de 15 anos e mantêm um relacionamento oficial há cinco. Além da vida a dois, eles também trabalham juntos: Victor administra o setor financeiro do espetáculo. “Eu chamo ele de departamento de marketing. É quem vende ingressos, entende de redes sociais, controle de tráfego, direção de arte… Ele é publicitário, e eu coloquei o publicitário para vender uma peça de teatro, essa é a verdade”, disse o ator ao Gshow.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!