Após polêmicas, Virginia Fonseca e Zé Felipe se reúnem para celebrar 11 meses do filho caçula

Publicada em 14/08/2025 às 16h02
José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou 11 meses de vida na última quarta-feira (13). Mesmo separados desde maio e após polêmicas envolvendo o ex-casal, eles se reuniram para comemorar o mêsversário do herdeiro. Com informações do IG Gente.
“11 meses do nosso príncipe! O último mesversário… passou voando. Que Deus abençoe sua vida sempre, meu amor, lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria, sucesso e tudo de melhor que o mundo pode oferecer! Sua família te ama demais! Vem com tudo 1 aninho!”, escreveu Virginia nas redes sociais.
A festa estava marcada para o dia 8, mas foi adiada devido à viagem da influenciadora a Dubai e a outros compromissos. Virginia contou que quase precisou remarcar novamente por conta de um problema de saúde de Poliana Rocha, mas manteve a data após insistência da sogra.
No evento, Virginia e Zé Felipe apareceram juntos, apesar dos rumores de desentendimentos e da disputa pela divisão de bens, que corre sob sigilo judicial.
