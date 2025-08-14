Andressa Urach tem ação de R$ 2 milhões contra a Igreja Universal julgada improcedente

Publicada em 14/08/2025 às 16h27
A 13ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre julgou improcedente a ação movida por Andressa Urach contra a Igreja Universal do Reino de Deus. A influenciadora, que hoje atua como produtora de conteúdo adulto, buscava a anulação de doações que, segundo ela, foram feitas sob coação moral e espiritual, incluindo cerca de R$ 2 milhões provenientes dos direitos autorais de seu livro. Com informações da Rádio Itatiaia
Urach relatou que começou a frequentar a igreja em 2014, após receber a visita de pastores enquanto estava internada. Ela afirmou ter sido submetida a uma “lavagem cerebral” e disse que, ao longo de seis anos, doou carros e valores em dinheiro, motivada pela promessa de benefícios espirituais.
A defesa da Igreja Universal sustentou que as doações foram voluntárias, atos de fé e amparados pela liberdade religiosa. O juiz rejeitou a tese de coação moral e também afastou a alegação de “doação universal”, ao considerar que a influenciadora manteve um imóvel em seu nome mesmo após as contribuições.
O processo, iniciado em 2021, visava reaver os valores doados durante a permanência de Urach na congregação. Anteriormente, ela chegou a anunciar publicamente que havia desistido da ação.
