Andressa Urach cita CR7, Cauã Reymond e Neymar entre famosos com quem já se relacionou

Conhecida por declarações polêmicas, Andressa Urach voltou a causar ao falar abertamente sobre experiências íntimas com celebridades e até criar um ranking de performance. A revelação aconteceu durante entrevista ao programa No Alvo, do SBT, na noite da última segunda-feira (11).
Questionada pela voz de inteligência artificial que comanda a atração sobre encontros com Neymar, Cauã Reymond, Lucas Lucco e Cristiano Ronaldo, a ex-Fazenda não hesitou em responder:
“Ah, Cristiano sem dúvida é o número um. Cauã Reymond número dois, depois dá para colocar os outros abaixo assim. Esse é o topo”, disse.
Recentemente, Andressa também contou no Superpop (RedeTV!) sobre um encontro com o cantor Léo Santana. Entre risos, afirmou que a experiência foi tão intensa que precisou tomar um remédio para cólicas, elogiando ainda o porte físico do artista.
🚨 RANKING DO SEXO: CR7 fica em 1° lugar no ranking de Andressa Urach; o ator Cauã Reymond em 2° e Neymar ficou nas últimas posições. #NoAlvo @andressafurach pic.twitter.com/w2MlNbVeq8 — Silvinho (@silvinhotv) August 12, 2025
