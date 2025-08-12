Andressa Urach cita CR7, Cauã Reymond e Neymar entre famosos com quem já se relacionou
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 12/08/2025 às 11h44
Nos acompanhe pelo Google News

Conhecida por declarações polêmicas, Andressa Urach voltou a causar ao falar abertamente sobre experiências íntimas com celebridades e até criar um ranking de performance. A revelação aconteceu durante entrevista ao programa No Alvo, do SBT, na noite da última segunda-feira (11).

Questionada pela voz de inteligência artificial que comanda a atração sobre encontros com Neymar, Cauã Reymond, Lucas Lucco e Cristiano Ronaldo, a ex-Fazenda não hesitou em responder:
“Ah, Cristiano sem dúvida é o número um. Cauã Reymond número dois, depois dá para colocar os outros abaixo assim. Esse é o topo”, disse.

Recentemente, Andressa também contou no Superpop (RedeTV!) sobre um encontro com o cantor Léo Santana. Entre risos, afirmou que a experiência foi tão intensa que precisou tomar um remédio para cólicas, elogiando ainda o porte físico do artista.

 

Andressa Urach Cristiano Ronaldo Cauã Reymond Neymar Lucas Lucco Léo Santana No Alvo SBT Superpop Rede TV
Imprimir imprimir