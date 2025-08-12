Ana Paula Padrão celebra quase 60 anos e diz estar mais feliz do que aos 30

Publicada em 12/08/2025 às 11h12
Prestes a completar 60 anos em novembro, a jornalista Ana Paula Padrão revelou estar vivendo a melhor fase da sua vida. Em vídeo publicado no Instagram, a ex-apresentadora do MasterChef Brasil (Band) afirmou que se sente mais feliz hoje do que há três décadas. Com informações da IstoÉ Gente.
“Se me dissessem, aos 30, que eu seria mais feliz com o dobro dessa idade, seria difícil acreditar. Mas não é que agora faz sentido?”, escreveu na legenda. As imagens mostram Ana Paula em momentos de lazer durante viagens e na companhia de seus pets.
Ela ainda convidou os seguidores a compartilharem suas experiências: “Colegas de fase, me contem como estão?”.
Nos comentários, internautas elogiaram a postura da jornalista por desconstruir estigmas sobre a meia-idade. “Amo que na minha vez de chegar aos 50, mulheres maravilhosas estão abrindo tantas portas”, escreveu uma admiradora. “A vida tem valor!”, disse outro seguidor. “A idade vem para todos, já a maturidade nem sempre”, completou uma usuária.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!