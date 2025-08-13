Ana Maria Braga questiona inteligência de repórter ao vivo e web detona: “Quanta ignorância”

Publicada em 13/08/2025 às 15h47
A apresentadora Ana Maria Braga protagonizou um momento constrangedor durante o Mais Você desta quarta-feira (13) ao fazer um comentário irônico sobre a inteligência da repórter Ju Massaoka, enquanto realizavam uma experiência ao vivo no programa. Com informações do site BNEWS
Ao lado do ex-BBB Gil do Vigor, Ana Maria e Ju testavam uma “trend” das redes sociais que consistia em improvisar um chuveiro usando um saco plástico transparente com água e canudinhos para a saída do líquido. O experimento corria bem até que, ao tentar “fechar” o chuveiro, a repórter acabou empurrando o canudo para dentro do saco.
“Olha, fechou”, disse Ju, antes de perceber o erro e completar: “Eu fechei para sempre! Nunca mais vai abrir”. Nesse momento, Ana Maria reagiu: “Mas que coisa, rapaz do céu. Como que você passou de ano assim?”.
Surpresa, a repórter respondeu: “Menina, e eu passei bem, sabia? Por incrível que pareça! Eu fui o primeiro lugar do meu vestibular, acredita?”. Ana Maria manteve o tom irônico: “Nossa, quase inacreditável”. Ju encerrou a troca afirmando: “É inacreditável, mas eu sou inteligente”.
Apesar do clima descontraído, o episódio gerou comentários nas redes sociais. “Ana sendo chata com a Ju”, escreveu um internauta. “Quanta ignorância. Desnecessário o comentário desagradável ao vivo”, opinou outro. “Só patada de graça”, criticou um terceiro.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!