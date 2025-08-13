Aluno da Escola Kolping de Jaru é campeão de Judô no JOER e garante vaga nos Jogos da Juventude
Por Anoticiamais
Publicada em 13/08/2025 às 08h58
Aconteceu entre os dias 10 a 12 de agosto, na Escola Jardim dos Migrantes, em Ji-Paraná, a modalidade de Judô nos Jogos Escolares de Rondônia (JOER), na categoria Juvenil (de 14 a 16 anos), onde os campeões irão representar o estado de Rondônia nos Jogos da Juventude em Brasília/DF.

E Jaru, através do atleta Rafael Zangarini, aluno da Escola Padre Adolfo Kolping, conseguiu o mais alto degrau do pódio, garantindo a vaga para o certame nacional. Rafael é filho do casal Giovana Zangarini e Renato Batistela Cavalheiro.

Outros jaruenses participantes foram: Guilherme Porto, aluno da Escola Olga Dellaia, que conquistou a medalha de bronze, e Mariana Oliveira e Arthur Vieira, alunos da Escola Plácido de Castro (ambos 4° colocados).

Segundo o treinador da equipe jaruense Christian Novaes Schotten, o Sensei Kiti, da Academia Malhação Kitijudô, os treinos seguem firme para buscar uma vaga para o Mundial Escolar.

Haverá ainda a fase Infantil (de 12 a 14 anos) que acontecerá de 29 de agosto a 08 de setembro, em Cacoal.

