Alunas do Centro de Convivência da Criança conquistam medalhas na 11ª Copa Nayana de Karatê

Publicada em 20/08/2025 às 14h49
Duas alunas atendidas pelo Centro de Convivência da Criança (CCC), da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) de Vilhena, se destacaram na 11ª Copa Nayana de Karatê, realizada nos dias 16 e 17, em Colorado do Oeste. O evento também sediou a 2ª fase do Campeonato Estadual da Federação de Karatê Interestilos de Rondônia (Fekir), reunindo oito clubes, mais de 650 atletas e 780 inscrições.
As jovens Fabíula Costa, de 11 anos, e Ester da Silva, de 9 anos, iniciaram no Karatê há poucos meses e já conquistaram resultados expressivos em sua primeira competição oficial. Após cinco meses de treino no CCC e três meses no dojo da Associação de Artes Marciais Champions Club, sob orientação do sensei Flávio Gomes, as atletas trouxeram medalhas para casa: Fabíula garantiu o 3º lugar no Kumite (luta individual) e o 2º lugar no Kumite Revezamento (luta em equipe), enquanto Ester sagrou-se campeã em 1º lugar no Kumite (luta individual).
Para Ester, a experiência foi marcante não apenas pelas vitórias, mas também pela oportunidade de conhecer novas pessoas. “Foi legal participar da competição, lá pude socializar e fazer novas amizades”, contou. Já Fabíula ressaltou os desafios enfrentados até alcançar os resultados.
De acordo com a coordenadora do CCC, Fabiane Cristina, a participação das meninas foi possível através da parceria do sensei Flávio Gomes com o Centro. “Durante as aulas, ele percebeu o potencial das alunas e ofereceu bolsas para que treinassem também no dojo da Associação de Artes Marciais Champions Club. Com essa oportunidade, Fabíula e Ester puderam disputar o campeonato estadual e hoje seguem conciliando as atividades no CCC com os treinos na academia”, explicou.
Mantido pela Prefeitura de Vilhena, o CCC atende crianças de 7 a 12 anos com atividades voltadas ao desenvolvimento integral, oferecendo momentos lúdicos e educativos em áreas como ballet, artesanato e artes marciais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!