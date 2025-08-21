Alan Queiroz solicita melhorias na infraestrutura urbana de Espigão e Guajará-Mirim

Publicada em 21/08/2025 às 11h44
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) encaminhou solicitação ao governo de Rondônia, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), para o fornecimento de insumos e execução de serviços de recuperação viária nos municípios de Espigão do Oeste e Guajará-Mirim. A iniciativa atende a uma demanda crescente das comunidades locais, que enfrentam dificuldades com o desgaste das vias urbanas e precisam de condições adequadas para o transporte diário de pessoas, mercadorias e serviços essenciais.
A iniciativa atende a uma demanda crescente das comunidades locais (Foto: DER-RO)
No pedido, o parlamentar requereu o envio de 100 toneladas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e 500 litros de emulsão asfáltica para Espigão do Oeste, material que será utilizado na recuperação das ruas e avenidas do município. Já para Guajará-Mirim, a solicitação envolve a realização de serviços de tapa-buracos, manutenção e recuperação da malha urbana, contemplando os pontos mais críticos e que exigem maior atenção do poder público. A expectativa é que, com essas ações, os transtornos enfrentados pela população sejam reduzidos e a circulação de veículos e pedestres ocorra de maneira mais segura e eficiente.
Segundo o deputado Alan Queiroz, a iniciativa representa um compromisso direto com as necessidades da população. “As condições das vias impactam diretamente na qualidade de vida das pessoas. Quando a trafegabilidade melhora, garantimos mais segurança, agilidade e conforto para quem depende diariamente das estradas e ruas das cidades. Esse é o nosso papel: buscar soluções práticas e efetivas que cheguem na ponta e façam diferença no dia a dia do cidadão”, destacou.
As medidas solicitadas têm como objetivo principal aumentar a segurança viária, evitar prejuízos para motoristas e pedestres, além de contribuir para o desenvolvimento urbano das cidades contempladas. Com a iniciativa, o parlamentar reforça sua atuação voltada para o fortalecimento da infraestrutura de Rondônia, demonstrando atenção especial às demandas municipais e ao bem-estar da população.
