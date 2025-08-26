Alan Queiroz propõe treinamento para garantir atendimento inclusivo no transporte público estadual

Publicada em 26/08/2025 às 09h56
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) apresentou uma indicação ao governo de Rondônia, em extenso ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), solicitando a promoção de capacitação e treinamento para profissionais que atuam no transporte público estadual. A proposta deve ser realizada por meio da Escola de Trânsito, em parceria com empresas do setor.
O treinamento de funcionários do transporte público é essencial para o melhor atendimento às pessoas com deficiência. Aspectos como sensibilização, conhecimentos das deficiências, procedimentos de atendimentos, como uso de equipamento de apoio, respeito e empatia, são primordiais no programa de capacitação e treinamento.
Segundo o parlamentar, a medida não se limita a capacitar tecnicamente os colaboradores, mas também pretende estimular a empatia, a conscientização e a valorização da diversidade. “Garantir que nossos motoristas, cobradores e demais colaboradores do transporte público recebam treinamento adequado é assegurar que todos tenham condições de usufruir de seus direitos com dignidade. Inclusão não pode ser apenas um discurso, precisa estar presente no dia a dia da nossa sociedade”, destacou.
A indicação do parlamentar é extremamente importante, pois a capacitação dos funcionários certamente resultará em melhora na qualidade do atendimento, promovendo a inclusão, redução da discriminação e aumento na autonomia das pessoas com deficiência no âmbito estadual. A proposta reforça o compromisso do deputado com a promoção da acessibilidade e com a construção de um ambiente social mais justo e igualitário.
