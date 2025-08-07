“Acabaram os burburinhos”: Ana Castela e Zé Felipe anunciam música após rumores de affair

Publicada em 07/08/2025 às 14h57
Após semanas de especulações sobre um possível envolvimento amoroso, Ana Castela, 21, e Zé Felipe, 27, decidiram oficializar uma parceria — mas no campo musical. Os dois artistas anunciaram nesta quarta-feira (6) o lançamento da faixa "Só Quero Você", colocando fim aos boatos que circularam nas redes sociais desde julho. Com informações da CNN Brasil.
"Acabaram os burburinhos, é oficial. Vocês não estão preparados", escreveu Ana Castela ao divulgar um vídeo com bastidores da produção da música, aumentando a expectativa dos fãs.
Os rumores sobre um romance começaram após o casal ser flagrado juntos em um parque de diversões em Orlando, nos Estados Unidos. A repercussão foi tão intensa que até a mãe da cantora, Michele Castela, precisou intervir, negando qualquer relacionamento entre os dois. “Parem com essas mentiras”, escreveu ela em resposta a uma publicação.
A equipe de Zé Felipe também se manifestou na ocasião, explicando que o cantor estava nos EUA por conta de seu projeto musical em espanhol, e que o encontro com Ana Castela foi apenas uma coincidência entre amigos.
O anúncio da colaboração musical ocorre após momentos conturbados na vida pessoal dos dois artistas. Ana Castela terminou seu relacionamento com o cantor Gustavo Mioto pela terceira vez em dezembro de 2024. Já Zé Felipe anunciou o divórcio da influenciadora Virgínia Fonseca no fim de maio deste ano.
